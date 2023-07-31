Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) kanser türlerinin erken teşhisine yönelik hazırlanan proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kamil Özdağ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Talaz’ın danışmanlığında ve Dr. Emel Karakılıç’ın yürütücülüğünde hazırlanan TÜBİTAK 2218 kodlu ‘‘Tiyazolidin-4-on temelli heterosiklik bileşiklerin bazı metal tuzlarına ve aminoasitlere karşı floresans problara dönüştürülmesi ve bu sensör bileşiklerin bazı kanser hücre hatlarına karşı etkilerinin incelenmesi’’ projesi desteklenmeye hak kazandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Oktay Talaz, tiyazolidin-4-on bileşiklerinin anti-diabetik (insülin-duyarlı) ilaçların yeni bir türü olduğunu ve güçlü aldoz-reduktaz önleyici özelliklerinden dolayı büyük önem taşıdığını belirtti.

Talaz, “Tiyazolidin-4-on bileşiklerinin antikanser, anti-HIV, antimalaryal, tüberküloz, antihistaminik, antikonvülsan, antibakteriyel ilaç hammaddesi olarak klinik araştırmaların çeşitli basamaklarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, tiyazolidin-4-on halkasının 2-, 3-, 4- ya da 5-konumlarındaki değişiklikler geniş bir biyolojik aktivite spektrumuna sahip yeni sentetik ürünlerin elde edilmesine imkan sağlamaktadır. Çok sayıda rapor yayımlanmış olmasına rağmen halen 4- tiyazolidinon bileşikleri için uygun sentetik protokollerin geliştirilmesi kimyagerler için önemli bir araştırma konusudur” dedi.

“Erken teşhis için önemli çalışma”

Çalışmada tiyazolidin-4-on türevli bileşiklerin sentezlenmesi ile hem temel kimya prensiplerini hem de floresans sensör bileşiklerinin geliştirilmesini birleştiren bir araştırma alanının ele alınacağını ifade eden Talaz, bunların yanı sıra bu çalışmanın yeni nesil sensör teknolojilerinin geliştirilmesi için önemli bir adım olabileceğinin ve çeşitli endüstriyel ve bilimsel alanlarda kullanılabilirliği olan yenilikçi çözümler sunabileceğinin düşünüldüğünü kaydetti. Talaz, “Sentezlenen bileşiklerin sensör özelliklerinden dolayı bazı kanser türlerinin erken teşhisi araştırılacaktır. Bileşiklerin, molekül yapısından dolayı da bazı kanser hücre hatlarına karşı anti kanser etkilerinin incelenmesi gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.

Rektör Gavgalı’dan tebrik

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, KMÜ’de yürütülmeye başlanan yeni projelerle hem bilime hem de gençlerin gelişimine katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti. Gavgalı, “TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan proje dolayısıyla kıymetli hocalarımızı kutluyorum. Üniversitemizin her alanda yükselen başarı grafiği bizleri son derece mutlu etmektedir” dedi.