Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından fidan dikim programı düzenlendi.

Spor Bilimleri Fakültesi tarafından depremden etkilenen çocuklara yönelik olarak 27 Şubat’ta başlatılan ve 31 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek olan "Haydi Gel Spor Yapalım" temalı Spor Etkinliği Projesi çerçevesinde fidan dikimi yapıldı. Üniversite yerleşkesi içerisinde gerçekleştirilen programa, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Lök, üniversite personeli, depremden etkilenen çocukları ve aileleri katıldı.

Rektör Gavgalı, “Haydi Gel Spor Yapalım projesi çerçevesinde çocuklarımız için Spor Bilimleri Fakültemiz tarafından çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Çocuklarımızın kendilerini her anlamda iyi hissetmeleri için yapılan tüm bu yapılan ve yapılacak olan faaliyetler için emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Farklı türde 200’i aşkın fidanın toprakla buluştuğu etkinlik, fidanlara can sularının verilmesinin ardından sona erdi.