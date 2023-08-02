Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) tercih döneminde üniversite adaylarını Yunus Emre Yerleşkesinde ağırlıyor.

KMÜ Yunus Emre Yerleşkesini aileleri ile gezebilecek olan üniversite adayları, KMÜ Uygulama Oteli önünde kurulan tercih masalarından tüm akademik birimler ve üniversite hakkında her türlü bilgiyi alabilecek. Fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarından akademisyenlerin bulunacağı tercih masaları 1-4 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarına hizmet verecek.

"En değerli hazinemiz olan gençlerimizi üniversitemize bekliyoruz" diyen KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, “2007 yılında kurulan ve Türkiye’nin en genç ve dinamik yükseköğretim kurumları arasında yer alan üniversitemizde 11 fakülte, 2 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü yer almaktadır. Ayrıca üniversitemizde 39 lisans, 64 önlisans bölüm ve programı bulunmaktadır. Dünyanın dört bir yanından öğrencisi olan üniversitemizde tüm gençlerimize eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra spor, sanat, kültür ve sosyal alanlarımızla birlikte her türlü imkan sunulmaktadır. Gençlerimize bu süreçte kolaylıklar diliyorum. Tercih dönemi devam ederken üniversite adaylarımızı ve ailelerini yerleşkemize bekliyoruz. En doğru kararı verebilmeleri için akademisyenlerimiz tercih masalarında onları bekliyor olacak. Ayrıca yerleşkemizi gezerek üniversitemizin tüm imkanlarını yerinde görebilirler” dedi.