Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezinde (KAREN) ‘Enerji Yöneticisi’ eğitimlerini tamamlayan ilk kursiyerler sertifikalarını aldı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezinde (KAREN) ‘Enerji Yöneticisi’ eğitimlerini tamamlayan ilk kursiyerler sertifikalarını aldı.

Çeşitli alanlardaki mühendis kursiyerler 80 saatlik ’Sertifikalı Enerji Yöneticisi Eğitimi’ne katılarak sertifikalarını almaya hak kazandı. Rektörlük makamında gerçekleşen sertifika töreninde kursiyerlere Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Selmin Ener Ruşen ve Doç. Dr. Aydın Ruşen de eşlik etti. KOP Bölgesindeki tek merkez olan KMÜ KAREN’de ilk dersi veren Rektör Prof. Dr. Namık Ak, ’Sertifikalı Enerji Yöneticisi Eğitimi’ne katılan kursiyerleri tebrik ederek belgelerini kendilerine takdim etti.

Sertifika töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.