Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Genç TEMA Öğrenci Topluluğu tarafından depremde hayatını kaybeden öğrenciler adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Fidan dikim etkinliği öncesinde Karaman Orman İşletme Müdürü Numan Yöner, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı’yı makamında ziyaret etti. Rektör Gavgalı, Orman İşletme Müdürü Yöner’den Karaman’da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyaretin ardından üniversite yerleşkesi içerisinde depremde vefat eden öğrenciler anısına hatıra ormanı oluşturuldu. Programa Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Münir Oktay, Genç TEMA Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Gülşah Yalçın, Genel Sekreter Ahmet Tüfekci, Orman İşletme Müdürü Numan Yöner, TEMA Karaman İl Başkanı Halil Başkalkan ve yardımcıları, üniversite personeli ve gönüllüler katıldı. Program öncesi TEMA Karaman İl Başkanı Halil Başkalkan, katılımcılara fidan dikimi hakkında bilgi verdi. Daha sonra 30 adet fidan toprakla buluşturuldu.

“Diktiğimiz fidanla yaşama nefes olmak ve öğrencilerimizin adını yaşatmak istiyoruz”

Genç TEMA Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Gülşah Yalçın, fidan dikimi sonrasında yaptığı açıklamada, “Depremde kaybettiğimiz öğrencilerimizi toprağa verdik ve bunun üzüntüsünü en derinden yaşadık. Her biri için diktiğimiz fidanla yaşama nefes olmak ve öğrencilerimizin adını yaşatmak istiyoruz. Topluluk olarak geleceğimizi doğal afetlere karşı bilinçli ve bilimin ışığında kurmak adına bu etkinliği gerçekleştirdik. Topluluğum adına üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı’ya ve Karaman TEMA temsilcilerine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.