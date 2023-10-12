Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Helal Finans Araştırma Derneği (HEFİAD) arasında protokol imzalandı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile HEFİAD Genel Başkanı Mehmet Gürdaş’ın imzasıyla yürürlüğe giren protokol ile Cumhuriyetin 100. yılı anısına ‘Olmak’ konulu makale yarışması düzenlenecek. KMÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek makale yarışmasında ‘Mevlana’yı Anlamak’ ana başlığından hareketle; İlahi Aşk ve Mevlana, İnsan Sevgisi ve Mevlana, Barış, Sevgi, Hoşgörü, Kardeşlik Söylemi ve Mevlana ile Gönle Dokunan Sözler ve Mevlana konuları alt başlık olarak belirlendi.

Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına ‘Olmak’ konulu makale yarışmasına Türkiye’deki tüm ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvuru yapabilecek. Her öğrencinin tek bir makale metniyle katılabileceği yarışmaya başvurular 1 Kasım’da başlayıp 24 Kasım 2023 tarihinde sona erecek. 8 Aralık 2023 tarihinde değerlendirme sonuçlarının yayınlanacağı yarışmada dereceye giren öğrenciler için ayrıca ödül töreni düzenlenecek. ‘Olmak’ konulu makale yarışmasında birinci olan öğrenciye 13 bin TL, ikinciye 11 bin TL, üçüncüye 7 bin TL ve teşvik ödülü olarak da 5 öğrenciye 2 biner TL ödül verilecek. Öğrenciler, ilk olarak makalelerini [email protected] adresine gönderecek. İkinci aşamada ise metnin çıktısını bir dosya içinde KMÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla iletecekler.

Yarışmaya dair detaylı bilgilere [email protected] adresinden ulaşılabilecek.