Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kamil Özdağ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buğrahan Emsen’in yürütücüsü olduğu proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

KMÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buğrahan Emsen’in proje yürütücüsü, Doç. Dr. Burak Sürmen, Doç. Dr. Hacer Sibel Karapınar ile Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Çiçek’in proje araştırmacısı olduğu ‘Türkiye Endemiği Bazı Bitki Türlerinin Antioksidan, Sitotoksik ve Antimikrobiyal Etkinliklerinin Belirlenmesi’ konulu proje, TÜBİTAK 1002 kapsamında kabul edildi. Oksidatif stres ve kanser arasındaki ilişkinin birçok araştırmacının ilgisini çektiğini ve üzerinde çalıştığını vurgulayan Doç. Dr. Buğrahan Emsen, “Oksidatif stres sonucunda serbest radikallerin hücrelerin kalıtsal materyaline zarar verebildiği bilinmektedir. Meydana gelen bu hasar hücrelerin anormal büyüme ve bölünme yeteneğini kazanmasına neden olabilir ve bu durum kanserin başlangıcını tetikleyebilir. Radyoterapi ve kemoterapi gibi yöntemler kanser hücrelerini hedef almakla birlikte normal hücrelere de zarar verebilir ve oksidatif stresin artmasına yol açabilir. Sonuç olarak, oksidatif stresin kanserin başlangıcına ve gelişimine katkıda bulunabileceği gerçeğinden yola çıkarak bu sürecin kontrol edilmesi ve dengelenmesi üzerine bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu araştırmalar sonucunda elde edilen kararlar kanser riskini azaltmak ve tedavi sonuçlarını iyileştirmek için önemli bir strateji niteliği taşımaktadır” dedi.

“Bitkisel ürünlerde yüksek miktarda bulunan doğal antioksidanlar oksidatif stresi azaltıyor”

Bazı antioksidan bileşiklerin, mikroorganizmaların büyümesini ve çoğalmasını engelleyebilmesi yönünde gerçekleştirilen çalışmalar olduğunu belirten Doç. Dr. Emsen, “Özellikle bitkilerin doğal savunma mekanizmaları olarak geliştirdiği bu bileşiklerin bitkileri patojenlerden koruduğu bilinmektedir. Bazı antioksidanlar, mikroorganizmaların hücre zarlarını etkileyerek veya metabolizma süreçlerini bozarak antimikrobiyal etki gösterebilmektedir. Bitkisel ürünlerde yüksek miktarda bulunan doğal antioksidanlar serbest radikallerle etkileşime girerek oksidatif stresi azaltabilir. Bu durum hücrelerin yapısal bileşenlerinin zarar görmesini önlemektedir. Belirli bir coğrafi bölgeye özgü olan ve sadece o bölgede doğal olarak yetişen endemik bitkilerin doğal bileşikleri, bilim insanlarına yeni metabolitleri keşfetme fırsatı sunmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye endemiği bazı bitki türlerinin antioksidan özellik taşıyan temel biyoaktif bileşiklerinin de tespit edileceği projemizde ilgili bitkilerin antioksidan, sitotoksik ve antimikrobiyal etkinliklerini belirlemeyi amaçlamaktayız” şeklinde konuştu.