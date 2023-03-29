Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından ‘Bilgi Güvenliği ve Toplumsal Siber Güvenlik Farkındalığının Artırılması’ konulu eğitim düzenlendi.

Sağlık, Kültür Spor Daire Başkanlığı (SKS) Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen eğitime KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Münir Oktay, Genel Sekreter Ahmet Tüfekci, üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı. Siber Güvenlik Uzmanı Yusuf Şen eğitim süresi boyunca bilgi, bilgi güvenliği, kurumsal bilgi, bilgi güvenliğinin önemi, yüzde yüz bilgi güvenliği mümkün mü, gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik, bilgi güvenliğinde kullanıcı sorumlulukları konularında katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Uzman Yusuf Şen, temel güvenlik kuralları, fiziksel güvenlik, siber güvenlik dahili tehdit unsurları, cihaz güvenliği, parola güvenliği, sosyal mühendislik, bilgi yaşam döngüsü, puko ve çalışan sorumlulukları hakkında da dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine önemli tavsiyelerde bulundu.

Eğitim, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.