Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü tarafından 2024 yılında yaptığı akademik ve toplumsal katkı faaliyetleri ile kariyerlerinde yükselme gösteren akademisyenler için "Akademik Performans ve Cübbe Giyme Töreni" düzenlendi.

KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, il ve üniversite protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, KMÜ’de 2024 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin yer aldığı video gösterimi ile devam etti.

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, "Tarih boyunca milletlerin yükselmesini sağlayan en önemli unsur, bilim ve düşünceye verdikleri değer olmuştur. Bizler de geçmişimizde büyük bilim insanları yetiştirmiş, bilime yön vermiş bir medeniyetin mirasçılarıyız. Ancak bu mirası yaşatmanın tek yolu, daha çok çalışmak, yeni buluşlara imza atmak ve bilimde öncü olmaktır. Bilim tarihimize baktığımızda, büyük keşifler yapan, ilme kendini adayan ve insanlığa ışık tutan önemli şahsiyetler vardır. Ancak unutulmamalıdır ki büyük keşifler yapmak kadar, bu mirası sürdürecek ilim insanları yetiştirmek de en az o kadar değerlidir. Türk bilim insanları, doğayı, evreni ve insanı anlama konusunda büyük bir merak ve araştırma isteğine sahip oldular. İyi bir bilim insanı; merak ve araştırmacı bir ruha, şüpheci ve eleştirel düşünmeye, sabır ve azime, gözlem yeteneğine ve büyük bir dikkate sahip olmalıdır. Değerli dostlar, tüm bu bilim insanlarının ortak noktası, bilime ve düşünceye adanmış hayatlarıdır. Bugün bizlerin de bu azmi ve kararlılığı göstermesi, bilimde ve teknolojide öncü olabilmemiz için elzemdir. Daha çok araştırmalı, daha fazla üretmeli ve insanlığa hizmet eden buluşlara imza atmalıyız. Gelin, bilimin ve düşüncenin izinde, daha büyük başarılar için durmadan çalışalım. Çünkü geleceği inşa edenler, ilme ve emeğe gönül verenlerdir" dedi.

KMÜ’lü akademisyenlere başarı belgeleri verildi

Akademik Performans Başarı Töreni ile devam eden programda makale, proje, inovasyon, girişimcilik ve sanat kategorilerinde bilimsel çalışmalara imza atan akademisyenlere başarı belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Ayrıca Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan dünyanın en etkili bilim insanlarının açıklandığı listede yer alan öğretim üyelerine de başarı belgeleri verildi. Akademik Performans Başarı belgelerinin ardından üniversitede 2024 yılında doçentlik ve profesörlük kadrosuna atanan öğretim üyelerine cübbeleri Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı tarafından giydirildi.

Tören, profesörlük kadrosuna atanan akademisyenlere beratlarının takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.