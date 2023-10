Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde (KMÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

15 Temmuz Konferans Salonunda Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı’nın ev sahipliğinde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından KMÜ tanıtım filminin gösterimi ve emekli öğretmen Muhittin Gültekin’in Karamanoğlu Mehmetbey fermanını, KMÜ öğrencisi Zeynel Abidin Şenkaya’nın da ‘Yunus Emre’ şiirini okumasıyla devam etti. Programda, KMÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cenk Celasin çeng resitali ve müzik dinletisi sundu.

Törende ilk konuşmayı yapan KMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Halit Ataş, KMÜ ailesinin bir üyesi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Demokratik, katılımcı, bilimsel ve evrensel yapısıyla KMÜ, alanlarında yetkin bireyler yetiştirerek ülkemize ve tüm insanlığa ışık olmaktadır” dedi.

“KMÜ öğrencilerine her türlü bilimsel, akademik ve kültürel ortamı sağlıyor”

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ise, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak gerek akademisyenlerin bilimsel çalışmaları gerekse de yetiştirdikleri donanımlı gençler ile her alanda ülkenin yükselişine katkı vermeye devam ettiklerini belirtti. Ön lisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere 200’ün üzerinde programı, uluslararası standartlardaki laboratuvarları ve konferans salonları, modern kütüphanesi, geniş yerleşkesi, sosyal ve sportif tesisleriyle üniversitenin öğrencilerine her türlü bilimsel, akademik ve kültürel ortamı sağladığını ifade eden Rektör Gavgalı, “Yeni akademik yıla yeni bir heyecanla ve yüksek bir enerjiyle başladık. 6 Şubat depremleri nedeniyle bir süredir uzaktan eğitim gören sevgili öğrencilerimizle yeniden sınıflarda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güz döneminde tüm öğrencilerimize ve akademisyenlerimize üstün başarılar diliyorum. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesinin bir ferdi olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

“Üniversite bizleri değiştiren ve dönüştüren çok etkili bir kurumdur”

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim de yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyerek, “Üniversite adı evrensel kelimesinden çıkmış, ürettiği bilgi itibariyle evrensele hitap eden ama bulunduğu toprak, yaşadığı coğrafya içerisinde bulunduğu milletle bağı olan, yerli ve milli bilgiyi üretebilen bunu evrensele taşıyabilen hayatımızın tam ortasında bizleri değiştiren ve dönüştüren çok etkili bir kurumdur. Üniversitenin yenilikçi, güveni ortaya koyan, ortak iş yapabilme kabiliyetini geliştiren, istikrarlı, umudun ortağı olan bir yer olmasını istiyoruz. Problemleri çözmeye başladığımız yer üniversitelerdir. Sevgili öğrenciler, sizlerin bu üniversite sürecinde problem çözmeyi ve bunun yöntemlerini öğrendiğiniz ve daha mutlu olduğunuz bir başlangıç olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Bilgi her zaman ve her yerde değerlidir”

Konuşmaların ardından TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit’in açılış dersini geçildi. Prof. Dr. Akşit, TEI-TUSAŞ Motor Sanayii Anonim Şirketinin faaliyetleri ve çalışma alanlarından bahsederek gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Akşit, “Öğrenmeye kendimizden başlayalım. Eğer kendimizi bilirsek başka şeyleri çok daha iyi öğrenebiliriz. Yeteneklerimizi, sınırlarımızı, zaaflarımızı bileceğiz. Kabiliyetlerimizi öğrenip onları geliştireceğiz. En iyi meslek sevdiğiniz meslektir. Bilgi her zaman ve her yerde değerlidir. Kısa yoldan öğrenmeden not almak hastalığından vazgeçin. Okulu bitirseniz bile bu sizi sadece mülakat kapısına kadar götürür. Azim, inanç ve çalışmak zorları mümkün kılar. Asla vazgeçmeyeceksiniz. Bazen imkânsız gözükenler de mümkün olur. İnanan ve inatla çalışan başarır. Sürekli ilerle, kendinle ve dünyayla yarış. İnsana değer ver ki onlarda karşılık versin. Gayretlerinin meyvesini al, ne olursa olsun büyük resmi ıskalama” ifadelerini kullandı.

Ödül töreni ve belge takdimi yapıldı

Açılış dersinin ardından Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit’e hediyeleri Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı tarafından takdim edildi. Törende açılış tebliğinin ardından ödül töreni ve belge takdimine geçildi. İlk olarak üniversiteye kuruluş aşamasından bugüne dek büyük katkısı olan hayırsever iş insanlarına plaketleri verildi. Daha sonra üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde üniversiteye destek veren sanayicilere teşekkür belgeleri takdim edildi. TÜBİTAK tarafından projeleri destek alan, patent ve faydalı model çalışmaları ile üniversiteye katkı sağlayan akademisyenlere ise takdir belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Son olarak da üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.

Törene, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Osman Yılmaz, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, il ve üniversite protokolü, sanayi kuruluşlarının temsilcileri, davetliler ve öğrenciler katıldı.