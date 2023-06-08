Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen ‘2023 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni’nde 7 bayrak ödülünün sahibi oldu.

Yükseköğretim Kurulunca, Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödül Töreni, YÖK Başkanlığında düzenlendi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı’nın da katıldığı törende bir konuşma yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Engelsiz Üniversite Ödülleri" için bu yıl 97 üniversiteden toplam 1091 başvuru aldıklarını, 56 üniversitenin 295 bayrak almaya hak kazandığını açıkladı. Özvar, çabalarından ve çalışmalarından dolayı bayrak ödülü almaya hak kazanan tüm üniversiteleri ve çalışanları tebrik etti.

KMÜ’ye 7 bayrak ödülü

KMÜ, ‘2023 Engelsiz Üniversiteler’ ödül töreninde ‘Eğitimde Erişilebilirlik’ ve ‘Mekânda Erişilebilirlik’ kategorilerinde 7 bayrak almaya hak kazandı. Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi ‘Eğitimde Erişilebilirlik’ kategorisinde ‘yeşil bayrak’ ödülüne layık görülürken, Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi de ‘Mekânda Erişilebilirlik’ kategorisinde ‘turuncu bayrak’ ödülünün sahibi oldu.

Rektör Gavgalı, ödülleri YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın elinden aldı.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, üniversite adına çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade ederek “Üniversitemiz her sene olduğu gibi bu yıl da farklı kategorilerde bayrak ödülü almaya hak kazandı. Engelli öğrencilerimizin ve bireylerimizin eğitim-öğretim esnasında rahatça her yere erişebilmelerini sağlamak adına tüm akademik birimlerimizle çalışmaya devam edeceğiz. ‘2023 Engelsiz Üniversiteler’ ödül töreninde aldığımız bayrak ödüllerine ulaşmamızda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” dedi.