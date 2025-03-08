Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar günü için hazırladığı iki sergi büyük beğeni topladı.

Karaman’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Gazi Kültür Sanat Merkezi bahçesinde KMÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri tarafından "Gazze’de Direnişin Kadın Yüzü" adlı afiş ve "Yaşamda Kadın Olmak" adlı fotoğraf sergisinin açılışı KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Ada, KMÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Can, KMÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İdris Nebi Uysal, Prof. Dr. Ercan Oktay, Araştırma Görevlisi Şeymanur Korucuk Söğüt, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Gazi Kültür Sanat Merkezi bahçesinde vatandaşlarla buluşan 2 sergi de 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.