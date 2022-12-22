Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) dünyanın en sürdürülebilir üniversiteleri arasında 672’nci sırada, Türkiye üniversiteleri arasında ise 60’ıncı sırada yer aldı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) dünyanın en sürdürülebilir üniversiteleri arasında 672’nci sırada, Türkiye üniversiteleri arasında ise 60’ıncı sırada yer aldı.

UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması, üniversitelerin çevreye duyarlılık, enerji ve iklim değişikliği, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlikle ilgili mevcut durumlarını ve politikalarını değerlendirerek dünya çapında karşılaştırılmasının yanı sıra küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşil ulaşım ile mücadeleye daha fazla önem gösterilmesini hedefliyor. Sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekmeyi ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan UI GreenMetric sıralamasında KMÜ 2022 yılı toplam puanını 4050’den 5085’e yükseltti. Üniversite ’yapı ve altyapı’ kategorisinde puanını 600’den 935’e, ’enerji ve iklim değişikliği’ kategorisinde 700’den 865’e, ’atık’ kategorisinde 825’den 1125’e, ’su’ kategorisinde 250’den 310’a ‘eğitim ve araştırma’ kategorisinde ise 725’ten 925’e yükselterek dünya sıralamasında önemli bir başarıya imza attı.

"Sürdürülebilir, iklim ve çevre dostu bir üniversite olmak için çalışıyoruz"

Üniversitenin UI GreenMetric sıralamasını yukarıya taşımanın önemli bir başarı olduğuna dikkat çeken KMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, "Her yıl küresel ısınma, kuraklaşma ve art arda gelen doğal afetler gibi çevresel sorunların daha fazla hissedildiği dünyamızda daha duyarlı bir yaşam alanı oluşturmak için bütün ülkeler ve kurumlar çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bizde KMÜ olarak üniversitemiz bünyesinde çevre politikaları geliştirerek daha çevreci, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir yerleşke oluşturmaya ve daha doğa dostu bir üniversite olmaya gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda yıl boyunca yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları, seracılık ve bitki üretimi faaliyetleri, güneş enerjisi sistemi, enerji verimli yeşil binalar, otomatik sulama sistemleri, sıfır atık projesi çerçevesinde atılan adımlar ve bilinçlendirme çalışmaları, toplu taşıma ve sıfır emisyonlu araç kullanımının teşvik edilmesi, çevre ve sürdürülebilirlikle ilgili verdiğimiz eğitimlerle dünyada örnek üniversiteler arasında yer almayı hedefliyoruz. Üniversitemizin elde ettiği başarı bizler için mutluluk verici ve her birimiz için motivasyon kaynağıdır. Elde edilen başarının yapacağımız diğer çalışmalara ilham olması temennisi ile KMÜ GreenMetric Sorumlusu Ermenek Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Alpaslan Argun hocamız başta olmak üzere yerleşkemizin çevre dostu kampüs seçilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.