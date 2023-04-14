Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Otonom Araçlar Öğrenci Topluluğu üyeleri 2 projeleri ile TEKNOFEST’te finale kalmaya hak kazandı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline FLYSHARK ve OAT-ANKA takımları ile katılan KMÜ Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Hemşirelik Bölümü öğrencileri, yarışmalarda 3 aşamayı birden geçerek finalist oldular. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Sabancı’nın danışmanlığını yaptığı İrem Çiloğulları, Hasan Sarıkavak, Halis Gürbüz, Melda Karabakır, Hüseyin Eren Dinçer, Rümeysa Alhan ve Ahmet Bilal Kıratlı’dan oluşan FLYSHARK takımı, ‘Terörle Mücadele ve Savunma Sanayi’ konulu proje ile elemeleri geçerek finale kaldı. Ayrıca danışmanlığını Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kayabaşı’nın yaptığı Ömer Faruk Picak, Halit Mutlu, Ahmed Nur Debsavi, Mehmet Akif Altınsoy ve Bilge Özütemiz’in kurduğu OAT-ANKA takımı ise ‘Afet Durumunda Yapay Zeka İle Coğrafi Veri Toplama’ projesi ile yüzlerce takımı geride bırakarak finalde yarışmaya hak kazandı.

“Öğrencilerimizle gurur duyuyorum”

TEKNOFEST 2023’te rakiplerini eleyerek finale kalmaya hak kazanan öğrenciler KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı’yı makamında ziyaret etti. Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kayabaşı ve takım temsilcilerinin yer aldığı ziyarette Rektör Gavgalı, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, kendilerini tebrik etti. Öğrencilere final öncesi başarı dileklerini ileten Rektör Gavgalı “Öğrencilerimizin de içerisinde yer aldığı TEKNOFEST heyecanı devam ediyor. Gençlerimiz günümüzde çok büyük bir önem sahip olan savunma sanayi ve yapay zeka gibi iki önemli proje ile finale kalmaya hak kazanarak bizleri gururlandırdılar. Öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, finalde üstün başarılar diliyorum” dedi.