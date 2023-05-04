Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) FLYSHARK takımı TEKNOFEST 2023’te dördüncü oldu.

KMÜ Otonom Araçlar Öğrenci Topluluğu üyeleri bu yıl Bursa’da düzenlenen TEKNOFEST 2023 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasında finale kalan 54 takım arasından FLYSHARK takımı ile 4’üncü OAT ANKA takımı ile ise 16’ncı oldu.

KMÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Sabancı’nın danışmanlığını Ahmet Bilal Kıratlı’nın da kaptanlığını yaptığı İrem Çiloğulları, Hasan Sarıkavak, Halis Gürbüz, Melda Karabakır, Hüseyin Eren Dinçer ve Rümeysa Alhan’dan oluşan FLYSHARK takımı, ‘Terörle Mücadele ve Savunma Sanayi’ konulu proje ile 4’üncü olmaya hak kazandı. Yine KMÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kayabaşı’nın danışmanlığını Bilge Özütemiz’in ise kaptanlığını yaptığı Ömer Faruk Picak, Halit Mutlu, Ahmed Nur Debsavi ve Mehmet Akif Altınsoy’un yer aldığı OAT-ANKA takımı ise ‘Afet Durumunda Yapay Zeka İle Coğrafi Veri Toplama’ projesi ile 16’ncı sıraya yerleşti. KMÜ’den TEKNOFEST 2023 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasına katılan her iki takımda savunma sanayi ve afetle mücadele projeleri performans ödülleri almaya hak kazanarak büyük bir başarı elde etti.

“Öğrencilerimizi ve hocalarımızı yürekten kutluyorum”

Öğrencilerin projeleri ile katıldıkları TEKNOFEST’ten başarıyla dönmelerinin hem üniversitemiz hem şehrimiz hem de ülkemiz için son derece önemli olduğunu vurgulayan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, “Gençlerimizin kendi oluşturdukları projelerle 3 binin üzerinde başvurunun yapıldığı böylesine önemli bir yarışmaya katılarak başarı elde etmeleri bizler için son derece gurur verici. Öğrencilerimiz inanıyorum ki bu yıl elde ettikleri tecrübeler ile gelecek yıl çok daha iyi bir başarı ile geri dönecekler. Takımlarda yer alan tüm öğrencilerimizi ve onların üzerinde emeği olan tüm hocalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.