Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Karabük Üniversitesi tarafından ilk kez düzenlenen Sağlık Bilimleri Festivali’nde büyük bir başarıya imza atarak bin 203 sağlık modeli projesi arasından üçüncü oldu.

Festival kapsamında sağlık, mesleki, kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif alanlarda lise, önlisans/lisans, lisansüstü ve serbest olmak üzere dört farklı kategoride toplamda bin 203 proje yarıştı. Proje danışmanı Prof. Dr. Murat Tekin, KMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencileri Berranur Cengiz, Nazife Saraçoğlu ve Şerife Ceyda Uğur’dan oluşan Görsel Zihnin Düşünürleri ekibi, "İşitme Engellilerde Yürütücü İşlevin EEG ile İncelenerek Egzersizle Geliştirilmesini Sağlayan Teknolojik Model Tasarımı" projesiyle üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Projeye danışmanlık yapan Prof. Dr. Murat Tekin, elde edilen başarıyla ilgili şu ifadelerde bulundu:

“Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Gavgalı’ya ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Lök’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mevcut teknolojiler, işitme engelli bireylerin sosyal yaşama entegrasyonunda ve yürütücü işlevlerin geliştirilmesinde bazı eksikliklere neden oluyor. Geliştirdiğimiz bu modelle işitme engelli bireylerin beyin fonksiyonlarını daha etkin kullanmalarını hedefliyoruz. Ayrıca, projenin rehabilitasyon merkezlerinde, sağlık eğitiminde ve spor bilimleri fakültelerinde kullanılmasını sağlayarak daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyoruz.”

Prof. Dr. Tekin, bu teknolojik modelin özel eğitim kaynaştırma okullarında, sağlık bilimleri fakültelerinde ve rehabilitasyon merkezlerinde büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Yürütücü işlevlerin daha etkin bir şekilde yaygınlaştırılması için bu model mobil uygulama üzerinden geliştirilerek kalıcı bir altyapı oluşturulacak" dedi.