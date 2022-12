Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) öğrencileri ’19. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nden 15 altın ve 1 gümüş madalya ile dönerek büyük bir başarıya imza attı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) öğrencileri ’19. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nden 15 altın ve 1 gümüş madalya ile dönerek büyük bir başarıya imza attı.

KMÜ Uygulamalı Bilimler Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı ile Ekmekçilik ve Pastacılık Programı öğrencilerinin katıldığı ’19. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’ Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ve Tuzla Belediyesi iş birliği ile İstanbul’da düzenlendi.

KMÜ öğrencilerinden 15 altın madalya

22 ülkeden bin 56 yarışmacının katıldığı ’19. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde KMÜ öğrencileri üç gün boyunca hünerlerini sergiledi. 78 kategoride yapılan uluslararası jüri değerlendirmesi sonucu KMÜ öğrencileri ’En İyi Üniversite’ kategorisinde dünya birincisi oldu. 15 altın, 1 gümüş madalya ile Karaman’a dönen öğrenciler ayrıca ’Hijyen Özel Ödülü’nün de sahibi oldu.

Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz

Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Karaman, gastronomi ve mutfak sanatları konusunda öğrencilerin hocalarının rehberliğinde kendilerini çok geliştirdiklerini ve her yıl üzerine koyarak başarılarını sürdürdüklerini belirterek, "Öğrencilerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Her yarışmada göğsümüzü kabartmaya devam ediyorlar. Bu zorlu süreçte öğrencilerimizden desteklerini esirgemeyen ve her daim onlara yardımcı olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ali Şen başta olmak üzere öğrencilerimize rehberlik eden öğretim elemanlarına ve yarışmaya katılarak ödül alma başarısı gösteren öğrencilerimize teşekkür ediyor, bundan sonra da daha nice başarılara ulaşmalarını diliyorum" dedi.