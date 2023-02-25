Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinde zarar gören vatandaşlar için Kahramanmaraş’ta aşevi kurdu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinde zarar gören vatandaşlar için Kahramanmaraş’ta aşevi kurdu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi depremzede vatandaşlara yönelik yardım faaliyetlerine devam ediyor. Karaman Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen yardım çalışmaları çerçevesinde KMÜ tarafından Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesi’nde kurulan aşevinde depremden zarar gören vatandaşların günde iki öğün sıcak yemek verilecek.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Genel Sekreter Ahmet Tüfekci ile birlikte aşevinin kurulduğu Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine gitti.

KMÜ’nün yardım faaliyetleri hakkında bir açıklama yapan Rektör Gavgalı, "6 Şubat 2023 tarihinde ülke olarak zor bir sabaha uyandık. Ülkemiz tarihinin en büyük felaketini yaşadı. Devlet ve millet olarak el ele verip bu afetten zarar gören vatandaşlarımız için hızlı bir şekilde harekete geçtik. Yardım kampanyaları, bölgede ikamet eden öğrencilerimizin talep ve ihtiyaçlarının karşılanması, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ilimize sağlıklı bir şekilde getirilmesi ve Karaman’a gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında birçok çalışma yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bugün de Karamanmaraş’ın Türkoğlu İlçesi’ne valiliğimiz koordinasyonunda bir aşevi kurduk. Bu aşevinde vatandaşlarımıza günde iki öğün yemek vereceğiz. Allah’ın izni, devletimizin büyüklüğü ve milletimizin gayretleri ile bu zor günleri hep birlikte atlatacağız, yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.