Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Akyazı gişeleri çıkışında arızalanarak 3. şeritte bırakılan otomobile cip çarptı. Cipin adeta biçtiği otomobil kağıt gibi ezildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Ankara istikametinde ilerlemekte olan M.A. idaresindeki 33 AJZ 105 plakalı Tofaş marka otomobil arızalandı. Sürücü arızalanan otomobili 3. şeritte bıraktı. Bu esnada aynı istikamette ilerlemekte olan E.M. kontrolündeki yabancı plakalı Toyota mark cip, otomobili adeta biçti. Çarpışmanın etkisi ile otomobil kağıt gibi ezilirken, cip ise savrulup bariyerlere çarparak yan yattı. Meydana gelen kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye yakın olan Kuzey Marmara Otoyolu Trafik Jandarma ekipleri kazaya hemen müdahale etti. Kazada hafif yaralanan cipin sürücüsüne sağlık ekipleri müdahale etti.

Öte yandan, hurdaya dönen otomobilin içerisinde herhangi birinin bulunmaması ise muhtemel bir faciayı önledi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.