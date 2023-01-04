Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen yangında, Kırgızistan uyruklu K.K. idaresindeki Kırgızistan plakalı tırın dorsesinden dumanlar çıkmaya başladı. Gişe görevlilerinin uyarıları sonrasında otoyolun kenarına park edilen mutfak malzemeleri yüklü tır, kısa sürede alev aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Tırda bulunan eşyalar kül olurken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Villada uyuşturucu madde üretimi için özel düzenek kurdular

Villada uyuşturucu madde üretimi için özel düzenek kurdular

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sakarya kesiminde seyir halindeyken alev alan mutfak malzemeleri yüklü tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü. Tırın alev aldığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, taşıdığı malzemeler ise küle döndü.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.