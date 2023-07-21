Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir evde klimadan çıkan yangın paniğe neden olurken, ev kullanılamaz hale geldi. Apartmanın bitişiğinde bulunan otel de tahliye edildi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Reşat Özberk Sokak’ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın birinci katında bulunan İ.A.’ya ait evdeki klimanın elektrik ünitesinde meydana gelen kısa devre yangına neden oldu. Klimadaki gazın da parlamasıyla birlikte alevler bir anda bütün evi sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen apartman sakinleri itfaiye erlerinin yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Apartmanın hemen bitişiğinde bulunan otelde kalanlar da önlem olarak tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, evdeki tüm oda ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.