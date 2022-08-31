Yaz döneminde yüksek sıcaklıklar nedeniyle, evlerde ve iş yerlerinde klima kullanımı arttı. Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurdan Yıldırım, klima kullanırken hem tasarruf hem de enerji verimliliği sağlama konusunda önerilerde bulundu.

Yaz döneminde yüksek sıcaklıklar nedeniyle, evlerde ve iş yerlerinde klima kullanımı arttı. Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurdan Yıldırım, klima kullanırken hem tasarruf hem de enerji verimliliği sağlama konusunda önerilerde bulundu.

Sıcak günlerde klima kullanımı bir gereksinim haline geldi. Klimaların uzun süre açık kalması hem fazla enerji tüketimine sebep oluyor hem de cep yakıyor. Klima kullanımında tasarruf sağlamanın püf noktalarını anlatan Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurdan Yıldırım, “Klima kapasitelerinin kullanılacak alan büyüklüğü ve özelliğine bağlı olarak doğru seçimi, enerji tüketimi açısından çok önemli. Gerekenden daha düşük kapasitede bir klimanın kullanılması durumunda, klima istenen oda sıcaklığını sağlamak ve bunu korumak için neredeyse durmaksızın çalışmak durumunda kalacak bu da enerji tüketiminin artmasına neden olacaktır. Diğer yandan klimaların gün içerisinde sık sık açılıp kapatılması enerji tüketiminin artmasına yol açar. Klimaların önerilen konfor sıcaklık aralığı 24-26 santigrat dereceye sabitlenerek kullanılması daha verimli olabiliyor. Genelde klimalar ilk açıldığında çok düşük sıcaklıklara ayarlanarak hızlı soğutma sağlaması istenir. Düşük sıcaklıklar hem ısıl konforu kötüleştirir, hem de enerji tüketimini artırır. Klima ayar sıcaklığında düşürülen her 1 santigrat derece, klimaların yaklaşık yüzde 10 daha fazla enerji harcamasına neden olur” dedi.

Eski nesil klimalar yüzde 30-40 oranında daha fazla enerji tüketir

Klima seçimi ve bakımının öneminden bahseden Doç. Dr. Yıldırım, “Yaz döneminin başlangıcında klimalara geniş çerçevede bakım ve filtre temizliği yapılması hem klimaların daha verimli çalışmasını sağlayarak enerji tüketimini azaltılmasına, hem de kir ve mikroplardan kaynaklanabilecek kötü kokuları önleyerek iç hava kalitesinin arttırılmasına katkı sağlar. Yaz aylarında harcadığımız enerjiyi azaltmak için alınması gereken diğer önlemler ise, onaylı ve düşük enerji sınıfına sahip klimalarının kullanılması tercih edilmeli, 10 yılın üzerindeki eski klimalar yeni nesil klimalara göre yüzde 30-40 oranında daha fazla enerji tüketir, bu nedenle klimanız çok eskidiyse daha az enerji yakan yeni bir klima ile değiştirilmesi olarak sıralanabilir” diye konuştu.

Bina ve pencere yalıtımının da enerji verimliliğine katkı sağladığını aktaran Yıldırım, “Binalarda güneş kazancı en çok pencerelerden olmakta. Bu nedenle, çift cam, kaplamalı cam gibi enerji verimli pencerelerin kullanılması soğutma yükünü, dolayısıyla da klimaların enerji tüketimini azaltacaktır. Binaların yalıtımlarının iyileştirilmesi de benzer şekilde soğutma yükünü azaltacağından enerji verimliliğine önemli katkı sağlar” diye konuştu.