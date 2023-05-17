Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde binlerce ev yıkılırken, konteynerler ve yeni evler için klima ve beyaz eşya satışlarında geçen yıla oranla yüzde 50 daha fazla satış beklendiği belirtildi.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 11 ilde binlerce ev yıkıldı. Binlerce insan konteyner kentlere yerleşirken, birçoğu da depremde az hasar gören veya hasar görmeyen evlere taşındı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte başta Adana olmak üzere Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve diğer deprem bölgelerinde hava sıcaklıkları da artmaya başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar, enerji tasarruflu yeni klimalar ve beyaz eşya ürünleri almaya yöneldi. Sektör temsilcileri de klima ve beyaz eşya satışlarında geçen yıla oranla yüzde 50 daha fazla satış beklediklerini belirtti.

“İnsanlar bir an önce klimalarını almalı”

Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurluk, “250 binin üzerinde konut çok kötü durumda ve birçoğu yıkık. Bunlarla alakalı bir talep olacaktır. Sezonda inanılmaz derecede bir beyaz eşya ve klima talebi olacaktır. Lakin sezon buna hazır mı? Bu münazara edilir. Çünkü hazırlıklar 6 ay öncesinden yapılır, bugünden yarına üretim olmaz. Bu yıl bana göre klima bu afetlerden dolayı satış patlaması olacak. İnsanların klimalarını bir an önce alıp montajlarını yaptırmalarını öneririm. Çünkü bir sıkışıklık gündemde olacaktır” diye konuştu.

“Stoku elinde olan firmalar, eski rakamlardan ürünlerini satıyor”

Klima ve beyaz eşya ürünleri fiyatlarının dövizle orantılı olduğunu vurgulayan Kurluk, “Bu ham maddelerin birçoğu dövize endeksli. Dövize endeksli olduğu için yukarıya doğru artan bir fiyatlar söz konusu. Ancak stoku elinde olan firmalar, eski rakamlardan ürünlerini satıyor. Sezon içerisinde gelen ürünler dolarla geldiği için fiyatlarda yukarıya doğru çıkışlar olabilir” ifadelerini kullandı.

“Klima bakımları aksatılmamalı”

Klima bakımlarının enerji tasarrufu da sağladığını anlatan Ergün Kurluk, “Pandemiyi atlattık. Klimaların üzerinde toz ve topraklar emişten dolayı birikir. Bu toz ve toprak çamur ve bakteri üretir. Klimaların gerek performansı, gerekse bakımları için bakımlara ihtiyacı var. Bugün enerjinin önemli olduğunu düşünürsek 1 klimanın bakımını yaptırınca çok fazla enerji tasarrufu sağlarız. Bu nedenle de klima bakımlarını vatandaşlar aksatmamalı” dedi.