Antalya’nın Kemer ilçesindeki Göynük Atatürk Spor Salonu’nda bulunan bir klimanın dış ünitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kemer Belediye personelinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Antalya’nın Kemer ilçesindeki Göynük Atatürk Spor Salonu’nda bulunan bir klimanın dış ünitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kemer Belediye personelinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Göynük Mahallesi’nde bulunan Göynük Atatürk Spor Salonu’ndaki bir klimanın dış ünitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Kemer Belediye personeli, yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahalede bulunarak yangını söndürdü ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.