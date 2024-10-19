Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan 12. Klasik Otomobil Turu, bu yıl lösemi farkındalığını artırmak ve Mudanya Mütarekesi’nin 102. yılı için yola çıktı.

Türk otomotivinin başkenti Bursa’da Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan Klasik Otomobil Turu bu yıl 12. kez yola çıktı. Lösemi farkındalığını artırmak ve Mudanya Mütarekesi’nin 102. yılını kutlamak temasıyla yapılan tur Osmangazi Meydanı’ndan start aldı. Şehri turlayan araçlar Trilye’de buluşarak ilk etabı tamamladı. Turun ikinci etabı ise Trilye’den başlayıp Eker Maydanı’nda son bulacak.

Programda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Burada klasik otomobillerle çok güzel ortam oluşmuş, biz de katıldığımız için çok mutlu olduk. Bu kadar sıkıntılı bir süreçte bir nebze olsun insanların böyle ortamlarda sosyalleşmesi önemli. Ben katılan otomobil sahiplerine ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu etkinliklere Osmangazi Belediyesi olarak her türlü desteğimiz tamdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.