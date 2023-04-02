Klasik otomobil sevdalıları kansere karşı dikkat çekmek için bir araya gelerek konvoy oluşturdu. Medicana Sağlık Grubu ve Klasik Otomobil Kulübü iş birliği ile 1-7 Nisan Kanser Haftası’na özel düzenlenen etkinlikte yaklaşık 25 klasik otomobil, “Kanserden korkmuyoruz, sağlık için yol alıyoruz” sloganı ile yola çıkarak renkli görüntüler sergiledi.

Medicana Sağlık Grubu ve Klasik Otomobil Kulübü’nün ortak düzenlediği 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle klasik otomobil sevdalıları, “Kanserden Korkmuyoruz, sağlık için yol alıyoruz” sloganı ile konvoy şeklinde yollara çıkarak renkli görüntüler sergiledi. Medicana Ataşehir Hastanesi’nden yola çıkan konvoy, önce Kadıköy Medicana sonrasında Çamlıca Medicana hastanesine giderek farkındalık oluşturdu. Hastane önlerinde pembe bayraklar ve balonlarla konvoyu karşılan vatandaşlar, kanser rengini temsil eden pembe renk balonları havaya bıraktı. Kanser Haftası’na dikkat çekmek için yapılan farkındalık etkinliklerinin hastalarda olumlu yönde etki bıraktığını belirten Medicana Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Koray Topgül de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Topgül, “Bizim her zaman üstünde durduğumuz bir sloganımız var, ‘kanserden değil, geç kalmaktan korkun’. Hastalığa ne kadar erken teşhis koyabilirsek o kadar çok tedavi şansımız olur” dedi.

Sözlerine devam eden Prof. Dr. Koray Topgül, “Bugün dünya da en sık ölüm nedenlerinden biri kanserler. Kalp damar hastalıkları ile birlikte aşağı yukarı eşit gidiyorlar. Dolayısıyla hepimiz için ciddi bir sorun. Geldiğimiz noktada da oldukça ilerleme kaydettik. Kanser deyince hepimiz tabi korkuyoruz ama aslında bilirsek bilinçlenirsek bu korkunun ne kadar daha az şiddetli olduğunu görmüş olacağız. Kadın erkek cinsiyetini ele aldığımızda kadınlarda daha çok meme kanserleri, jinekolojik kanserler, kolon kanserlerini ön planda görürken erkeklerde biraz daha ise prostat kanseri, akciğer kanseri ve kolon kanseri görülmekte. Dolayısıyla en sık gördüğümüz bu kanserlerle ilgili de hem tedavi seçeneklerimiz çok gelişti hem de artık bunlarla ilgili tarama programları uygulanıyor. Geldiğimiz bu noktada testlerin ve bu farkındalığın artmasıyla birlikte kanserleri çok erken evrede yakalayabiliyoruz. Erken evrede yakalamak bizim için çok önemli. Çünkü tedavi seçeneklerimiz ve tedavideki şiddet azalmış oluyor aslında. Korkmayalım ama farkında olalım. Özellikle en önemli şeylerden birisi şikayetleri ertelememek. Her zaman üzerinde durduğumuz sloganımız var. “Kanserden korkma, geç kalmaktan kork” bu önemli bir slogan. Ailemizde özellikle 50 yaş altında kolon kanseri, meme kanseri gibi kanserler varsa ailedeki bireylerin risk altında olduklarından dolayı gerekli kontrolleri yaptırmalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Klasik Otomobil Kulübü Genel Sekreteri Yeliz Balıbey, “Kanser bugünkü teknoloji ile artık korkulması gereken bir hastalık değil erken teşhisle ve hekimlerimizin desteğiyle alt edilebilecek bir rahatsızlık. Buna inanıyoruz bunun içinde herkesin duyarlı olmasını ve sürekli testler yaptırmasını bekliyoruz. Bugün klasik otomobil kulübünün de desteğiyle Medicana hastanelerinin bir farkındalık etkinliğine katılmış olduk. “Kanserden korkmuyoruz” dedik, 25 araçla üyelerimiz desteğiyle bir konvoy gerçekleştirdik. Bu konudan rahatsızlık duyan herkese şifalar diliyorum” dedi.

Klasik Otomobil Kulübü yönetim kurulu üyesi Nazlı Güller, “Kanser Haftası’na klasik otomobil kulübü olarak katkıda bulunmak istedik. Hepimiz için sağlık çok önemli ve sağlıkta da ne kadar duyarlı olduğumuzu göstermek istedik. Klasik otomobillerimize bindik ve yola çıktık. Kanserden korkmuyoruz diyerek yola çıktık. Herkese tüm topluma sağlık diliyoruz” dedi.