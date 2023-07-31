Bilecik’te düzenlenen bir etkinlikte 1970 model 40’a yakın klasik otomobil tutkunu bir araya geldi.

İstanbul, Bursa, Kütahya, Sakarya, Eskişehir başta olmak üzere çevre illerden klasik otomobil severler Pelitözü Gölpark’ta yapılan etkinliklerde bir araya geldi. Klâsik otomobiller Bilecik’te konvoy eşliğinde tur atarak tarihi ve kültürel alanları klasik otomobilciler ile gezdi. Çocuklar klasik otomobillere hayran kalırken, çevre illerden gelen misafirler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Gezici Kütüphane Otobüsünde çeşitli yarışma ve eğlenceler ile eğlendi.