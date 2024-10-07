Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Klasik Otomobil Şöleni düzenlendi.

Akçaabat Sahil Parkı’ndaki etkinliğe Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, klasik otomobil sahipleri ve meraklıları katıldı. Klasik Otomobil Şöleninde Akçaabat’tan, çevre il ve ilçelerden toplamda 68 klasik otomobil yer aldı. Büyük ilgi gören Klasik Otomobil Şöleninde Akçaabatlılar renkli ve keyifli anlara şahitlik ettiler. Hem Akçaabatlılar hem de klasik otomobil tutkunları, sergilenen nostaljik klasik otomobilleri yakından inceleme fırsatı buldu. Etkinlik alanında yer alan arabalar, farklı modelleri ve özellikleri ile adeta bir otomobil müzesini anımsattı.

Etkinliğe katılım gösteren ziyaretçiler, sadece otomobillerle değil, aynı zamanda halkoyunları, canlı müzik performansları ve eğlenceli aktivitelerle de keyifli anlar yaşadı. Klasik Otomobil yarışının da düzenlediği etkinlikte birinci Murat Karanlık, ikinci Yusuf Çalık ve üçüncü Gökhan Değirmenci oldu.

Etkinlikte konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Nostaljiyle heyecanı bir arada yaşadık. Hemşehrilerimizin etkinliğimize gösterdiği yoğun ilgi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Burada yediden yetmişe herkes klasik otomobilleri inceleme fırsatı buldu. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz etkinliğimizin inşallah gelecek yıllarda devamını da getireceğiz” dedi.

Etkinlik sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.