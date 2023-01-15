Fransa’nın başkenti Paris’te klasik araç sahipleri, cadde ve sokakları dolaşarak Montmartre tepesinde bando çalan ekipler tarafından coşkuyla karşılandı.

Fransa’nın başkenti Paris’te klasik araç sahipleri, cadde ve sokakları dolaşarak Montmartre tepesinde bando çalan ekipler tarafından coşkuyla karşılandı.

Fransa’nın başkenti Paris’te her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 700 klasik araç cadde ve sokaklarda tur attı. Asırlık arabalarıyla gösteri yapan antika araba koleksiyonerleri Paris sokaklarını doldurdu. Paris’in ressamlar tepesi olarak bilinen Montmartre’ye doğru yola çıkan araçlar, burada bando çalan ekipler tarafından coşkuyla karşılandı.

En az 30 yaşında olmaları gerekiyor

Antika niteliği taşıyan araçların geçit törenine katılabilmesi için en az 30 yıllık olması gerekiyor. Sahipleri tarafından uzun yıllar boyunca garajda saklanan antika araçlar ise sanki fabrikadan yeni çıkmış bakımlı halleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Geçit töreninde yer alan Citroen 2CV ve Citroen Ami 8 gibi birçok antika aracın paha biçilemez fiyata sahip olduğu belirtiliyor.