Biga Belediyesinin 5-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde Belediye Meydanı’nda başlayan klasik otomobil korteji Biga caddelerini turladı. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da antika bir otomobilin direksiyonuna geçerek korteje öncülük etti. Renkli görüntülerin oluştuğu ve vatandaşların ilgiyle izlediği kortej pazar yerinde sona ererken, meraklıları antika otomobilleri inceledi.

Biga’nın kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde klasik otomobil korteji gerçekleştirildi.

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