Ünlü sunucu ve programcı Metin Uca, Bayraklı Belediyesinin ev sahipliğinde sahnelenen müzikal gösterisi Klasi-Komik ile Bayraklılılarla buluştu. Farklı türden müzikleri kendi yorumuyla harmanlayarak hikayeleştiren Metin Uca, gösteri sonunda salonu dolduran bine yakın sanatsever tarafından ayakta alkışlandı.

Ünlü sunucu ve programcı Metin Uca, Bayraklı Belediyesinin ev sahipliğinde sahnelenen müzikal gösterisi Klasi-Komik ile Bayraklılılarla buluştu. Farklı türden müzikleri kendi yorumuyla harmanlayarak hikayeleştiren Metin Uca, gösteri sonunda salonu dolduran bine yakın sanatsever tarafından ayakta alkışlandı.

Bayraklı Belediyesi, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde sahnelenen Klasi-Komik adlı gösteri ile Metin Uca’yı sanatseverlerle buluşturdu. Son oyunu ile Bayraklı’da seyirci karşısına çıkan Uca’ya, müzikleriyle Merih Akalın ve İsmet Akalın eşlik etti. Filmlerde, reklamlarda, düğünlerde, radyolarda duyduğumuz müziklerin kullanılış amaçları ile gerçek anlamda ne anlatmak istediklerini mizahi dille anlatan Metin Uca, sanatseverlerin beğenisini kazandı. Salonu dolduran bine yakın Bayraklılı, kimi zaman şarkılara eşlik ederek dans etti, kimi zaman da kahkaha dolu anlar yaşadı. Gösteri sonunda Metin Uca’ya çiçek takdim edilirken, hep bir ağızdan İzmir Marşı söylendi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Kültür-sanat etkinliklerimizle Bayraklı’da ünlü isimleri ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çerçevede müziğin tüm renklerini eğlence ve komedi ile bütünleştiren Metin Uca, Klasi- Komik oyununu bu kez Bayraklılı sanatseverler için sahneledi. Kültür-sanatın Kalbi Bayraklımızda, bu tür etkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.