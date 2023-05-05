KKTC’nin Lefke bölgesinde bağlı Yeşilırmak köyünde öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

KKTC’nin Lefke bölgesinde bulunan Yeşilırmak köyünün güneyindeki ağaçlık alanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk etapta itfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ekipleri, askeri personel ve çevre halkının müdahale ettiği yangına Güvenlik Kuvvetleri’ne ait helikopterle havadan destek sağlandı. Akşam saatlerinde Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden (GKRY) gelen 5 helikopterle sürdürülen çalışmalar sonuç verdi. KKTC Polis Basın Subaylığı, yangının saat 20.30 sıralarında kontrol altına alındığını duyurdu. Polis, soğutma çalışmalarının gece saatlerine kadar devam edeceğini belirtti.

Elektrik kablolarından çıktığı tahmin ediliyor

Yangın yerinde inceleme yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangına ilk çıktığı andan itibaren hızlı bir şekilde müdahale edildiğine işaret etti. Tatar yangının söndürülmesi için çaba harcayan herkese teşekkür ederken, yangına elektrik kablolarından çıkan bir kıvılcımın yol açtığının tahmin edildiğini söyledi.

Başbakan Üstel tüm ekiplere teşekkür etti

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de yaz aylarının gelmesiyle birlikte yangınların arttığına işaret ederek ekiplerin hızlı bir şekilde koordine olarak yangına müdahale ettiğini belirtti. Yangının farklı alanlara yayılmaması adına çaba harcandığına vurgu yapan Üstel, yangına havadan helikopterinin yanı sıra Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan gelen toplam 5 helikopterle müdahale edildiğini söyledi. Üstel, yangına müdahale eden tüm ekiplere teşekkür ederken, bir daha yangın yaşanmaması temennisinde bulundu.

Feyzioğlu: "İHA desteği talep ettik”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da Adana ve Antalya’dan gelen helikopterler ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopterin yangına müdahale ettiğini belirtti. Feyzioğlu, helikopterlerin keşif uçuşu yaparak karadaki ekipleri yönlendirdiğini, Türkiye’den insansız hava aracı (İHA) desteği talep edildiğini aktardı. İHA’ların özellikle karanlıkta ekipleri yönlendirme noktasında görev yapacağını dile getiren Feyzioğlu, keşif uçuşunu devralacaklarını dile getirdi.