Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin dünyada tanınması ve gelişmesinde Gaziantep modelini örnek alacaklarını belirterek, ziyaret ettiği Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin dünyada tanınması ve gelişmesinde Gaziantep modelini örnek alacaklarını belirterek, ziyaret ettiği Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Gaziantep’e gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret ederek, belediye şeref defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada KKTC’yi geliştirmek ve yapısını güçlendirmek için Gaziantep’te yürütülen görüşmelerin bir kısmının KKTC’de de yapılacağını belirterek, Gaziantep modelini örnek aldıklarını kaydetti. Başkan Fatma Şahin’e teşekkür eden Tatar, "Gaziantep’e geldiğimde muazzam bir ilham ve ışık alıyorum. Tabii bunun sebebi Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in tecrübesi. İnşallah önümüzdeki dönemde bu yoğun temaslar neticesi itibarıyla Gaziantep’teki bu görüşmelerin bir kısmını ciddi anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde da göreceğiz. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni geliştirmek ve yapısını güçlendirmek için olağanüstü bir gayret içerisindeyiz. Şu anda Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli platformlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasına

yönelik çok büyük gayretleri vardır. Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci statüsü ile kabul edilmiş olmamız tarihi bir adımdı. Dolayısıyla Gaziantep’in bize dokunuşu, bize verdiği destek fevkalade önemli. Değerli huzurlarınızda bir kez daha Gaziantep halkına sevgi ve saygılarımı ifade etmek istiyorum” dedi.

"Doğu Akdeniz’de parlayan yıldız olacağız"

Siyasi zemin güçlü olduktan sonra teknolojik gelişmelerin KKTC’yi daha ileri taşıyacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

“Turizm anlamında, kültürel anlamda, üniversitelerimizle gerçekten bütün bu hem eğitim hem kültürel faaliyetler, aynı zamanda Anadolu’dan götürülen suyla tarımsal faaliyetlerin potansiyelinin artırılması. O bakımdan bu bilim ve ilim dünyasında özellikle pandemi sonrasında yeni bir dönem bizi beklemektedir. Dolayısıyla Sayın Fatma Şahin’in liderliğinde buradaki tecrübeyle birlikte inşallah ifade ettiklerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hayata geçirebilirsek Doğu Akdeniz’deki parlayan yıldız olacağız.”

"Bilgi ormanını Kuzey Kıbrıs’a da götürmek istiyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, KKTC’nin kültürel mirası, zenginliği, organik tarımı, nasıl bir yeşil ada olabileceği, yeşil kalkınma ve yeşil adayla, bilgi ve teknolojiyle, kültürel mirasla donatılmış bir Kuzey Kıbrıs’ın nasıl büyüyebileceğini ön gördüğünü belirterek, “Kıbrıs’a gittiğim zaman büyüme kapasitesi beni çok heyecanlandırıyor. Oraya baktığım zaman Gaziantep modeli aslında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994’te İstanbul’da attığı tohumdur. Biz Gaziantep’te bunu bir bilgi ormanına dönüştürdük. Bilgi ormanını biz aynı şekilde Kuzey Kıbrıs’a da götürmek istiyoruz” diye konuştu.

"Kıbrıs’ta Yeşil Ada Master Planı’nı çıkaracağız"

Yeşil ekonominin Kıbrıs’ta var olduğunu ve bununla KKTC’nin ekonomisinin büyüyeceğine değinen Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

“Burayı yeşil ada yapacağız. Yeşil Ada Master Planı çıkaracağız. Şimdi orada ulaşım ve enerjinin o kadar büyük potansiyeli var. Sosyal içerme dediğimiz çok güçlü kadınlar var. Kadınların hem kariyer hem çocuk yapması için kreş destekleri, çocukların spor yapması ve teknolojik altyapıyı oluşturması için bizim burada yaptığımız deney yapılar, bilim merkezleri. Bunlarla birlikte herkesin mutlu olduğu, herkesin çok huzurlu olduğu, gençlerin çok daha zengin olduğu yeni dönem. Biz buna Türkiye Yüzyılı diyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın Kıbrıs modelini yapacak gücümüz var, aşkımız var, heyecanımız, bilgi ve tecrübemiz var. Cumhurbaşkanımızın buraya gelmiş olması da bize çok ilham veriyor. Bu koordinasyonu Sayın Cumhurbaşkanımız sağladığı zaman biz onların emrinde ve hizmetindeyiz.”

Ziyarette Gaziantep Valisi Davut Gül, KTTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, Büyükşehir Belediye Başkanvekilleri Osman Toprak, Latif Karadağ, Mehmet Berk de yer aldı.