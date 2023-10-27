Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Özdemir Berova, Mersin’in ve Mersin Limanı’nın KKTC ticareti için çok önemli olduğunu belirterek, ülke olarak dünyaya buradan açıldıklarını söyledi.

Bir dizi temas ve inceleme için Mersin’e gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Özdemir Berova, beraberinde KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, bakanlık yetkilileri ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası temsilcileri ile birlikte Mersin Deniz Ticaret Odası’nı ziyaret etti. MDTO Meclis Başkanı Jozet Atat, Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Ayla Harp ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Kıbrıs heyetine, bölgedeki limanlara ve deniz ticaretine ilişkin bilgiler verildi. Toplantıda, KKTC ve Mersin limanlarında yaşanan sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

MDTO’dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan KKTC Maliye Bakanı Berova, Mersin’in ve Mersin Limanı’nın KKTC ticareti için çok önemli olduğunu ve dünyaya buradan açıldıklarını belirterek, “KKTC’de gümrükler Maliye Bakanlığına bağlı. KKTC ve Mersin limanları arasındaki ticaretin nasıl daha hızlı ve efektif hale getirilebileceğinin ve dolayısıyla iş insanlarının maliyetlerinin nasıl daha fazla azaltılabileceğinin yollarını arıyoruz. Bu konuda yerinde inceleme yapmak üzere Mersin’e geldik" dedi.

KKTC’nin ciddi bir ambargo altında olduğunu, ülkenin tek çıkış kapısının Mersin olduğunu vurgulayan Bakan Berova, dolayısıyla Mersin’deki işleyişin kolay ve hızlı olmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, bu nedenlerle Mersin’de ve Mersin Limanı’nda pozitif ayrımcılık talepleri olduğunu dile getirdi. Mağusa Limanı’nda birtakım sorunlar olduğunu anlatan Bakan Berova, KKTC Hükümetinin limanı özelleştirme programı kapsamına aldığını ve sürecin başladığını kaydetti. Berova, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i de ziyaret ederek özelleştirmeler konusunda kendilerinden de görüş aldıklarını, bu konuda MDTO yönetiminin de görüşlerini almak istediklerini söyledi. Berova, şu anda Mağusa Limanı’nda yaşanan sorunlara geçici çözümler ürettiklerini, özelleştirmeden sonra sorunların çözülmesini umduklarını belirtti.

KKTC heyetini ağırlamaktan şeref duyduğunu söyleyen MDTO Başkanı Cihat Lokmanoğlu ise TOBB bünyesinde kurulan Türkiye KKTC Ticaret Formunun Eşbaşkanlığını, KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Omaç Cin ile birlikte üstlendiklerini, aynı zamanda MDTO ile KTTO’nun kardeş oda olduklarını hatırlatarak, “KKTC bizim için de çok önemli. KKTC ticareti buradan geçiyor. Karşılıklı sorunların çözülmesi için uzun süredir birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

6 Şubat depremlerinin ardından Mersin Limanı’nda yoğunluk yaşandığını söyleyen Lokmanoğlu, bunun Kıbrıs için olduğu kadar Mersin için de sorun olduğunu, aldıkları son bilgilere göre gemi beklemelerinde düzelme olduğunu, diğer sorunlar için de Mersin Liman yönetimi ile sürekli istişare halinde olduklarını kaydetti.

Toplantının devamında MDTO Genel Sekreteri Kpt. Mesut Öztürk, KKTC ve Mersin limanları arasında gerçekleştirilen denizyolu taşımacılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, Mersin ve Taşucu limanlarından Mağusa ve Girne limanlarına yapılan ro-ro seferleri ve taşınan araçlar ile 2023 yılında Taşucu Limanı’nda gerçekleştirilen yük hareketi ile yük cinsleri hakkında veriler paylaştı. Öztürk, konuşmasında ayrıca Mağusa Limanı’nda yaşanan mesai sorununa da dikkat çekti. Yaz aylarında yolcu sirkülasyonun arttığı, ihraç yüklerin yoğunlaştığı dönemlerde gümrüklerde ek mesai gerektiğini dile getiren Öztürk, gümrük memurlarının yüzde 20 mesai kotası nedeniyle sorunlar yaşandığını ve gemilerin geciktiğini, buna yönelik bir çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi.

Karşılıklı talep ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından toplantı sona erdi.