KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak Yeni Ercan Havalimanı’na farklı ülkelerden direkt uçuşların olabileceğini ifade ederek, “Burası 10 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı olacak, ancak teknik çalışmalarla 15 milyona çıkabilir” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yeni havalimanı bugün açılıyor. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak açılış öncesi, yeni havalimanının Güney Kıbrıs’ta dahil olmak üzere adanın en büyük havalimanı olacağını ve uzun yıllar bu özelliği taşıyacağını söyledi. Arıklı, “Yeni Ercan Havalimanı, Güney Kıbrıs da dahil olmak üzere adanın en büyük havaalanı olacak ve uzun yıllarda bu özelliğini taşıyacak. Güney Kıbrıs’ın böyle bir havalimanına sahip olma imkanı ve kabiliyeti uzun bir süre olmayacak. Burası 10 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı olacak, ancak teknik çalışmalarla 15 milyona çıkabilir. Yeni havalimanına A-380 dahil devasa uçaklar da inebilecek. Fazla yolcu taşıyan uçaklar indiğinde bilet fiyatlarının birazcık daha aşağıya düşeceğini tahmin ediyoruz. Ercan Havalimanı, Türkiye’nin iç hat kapsamına alınırsa bizim turizm potansiyelimiz çok ciddi şekilde artacak ve ülke ekonomisine çok ciddi katkılarda bulunacak. Ülkemizin iki sektörü ekonomiyi ayakta tutuyor. Bunlardan bir tanesi turizm diğeri de yükseköğrenim. Her ikisi de ulaşıma bağlı olarak canlanır veya azalır. Ülke ekonomisini Türkiye’ye muhtaç olmadan, Türkiye’nin yardımlarına gerek duymadan kendi ayakları üzerine durabilecek bir kapasiteye ulaştırmak istiyorsak hem turizmi hem de yükseköğrenimi geliştirmek zorundayız. Bunun da yolu ucuz ve kaliteli uçuşlarla adayı Türkiye’ye bağlamak, bunu yapabiliriz. Havalimanı da bu açıdan bize oldukça büyük faydalar sağlayacak” dedi.

“Direkt uçuş mümkün olabilir”

Bakan Arıklı, “Birkaç ülkeyle konuştuk. Ülkelerle siyasi anlaşma yapmak, karar vermek gerekiyor. Bize bu konuda gerekli açılımı gösterecek olan ülkelerden maalesef buraya tarifeli sefer koyacak, yolcu sağlama imkanımız yok. Onun yerine daha başka alternatifler gündeme getiriyoruz. Ben geçmişte Azerbaycan ve Kırgızistan’dan doğrudan uçuşları gerçekleştirmiştim, bir sorun olmamıştı. Neticede bu ne Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) ne de Uluslararası Hava Taşımacılığı Birimi’nin (IATA) kurallarına aykırı değil. İki ülke siyasi olarak karar verirse ve o ülkenin siyasi otoritesi buna izin verirse doğrudan uçuşların gerçekleşmesinde hiçbir engel yok. Yani bazılarının bahsettiği gibi Birleşmiş Milletlerin kararı falan değil bu sadece ilgili ülkeler ve Birleşmiş Milletler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasına yönelik kararını gerekçe göstererek bizimle doğrudan uçuşlarla ilgili protokolü imzalamak istemiyorlar. Ama önümüzdeki günlerde bunu aşacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Mükemmel teknik altyapı oluşturuldu”

Arıklı, “Yeni havalimanı yaklaşık 400- 450milyon euro’ya mal oldu. Havalimanında mükemmel teknik altyapı oluşturuldu. Yeni pist 3 bin 200 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindedir. Yaklaşık 3 bin 500 yolcuyu aynı anda ağırlayacak bir kapasiteye sahiptir. Bizim o rakamlara ulaşmamız şimdilik hayal görünüyor ama uzun bir süre bekleyeceğimizi zannetmiyorum. Ana Vatan Türkiye’nin de katkılarıyla Ercan Havaalanı iç hat kapsamına alınırsa Sayın Cumhurbaşkanımızdan özellikle rica ediyorum, geçmişte Gürcistan’ın Batum şehri iç hatlar kapsamına alınmıştı ve Batum 5 yıl içerisinde şekil değiştirdi, modern bir şehir haline geldi. Aynı açılımı burası için de bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda eminim ki gereken hassasiyeti gösterecektir" ifadelerini kullandı.

“Açılış 3 kez ertelendi”

“Havalimanı, özel şirketin yatırımıyla Yap-İşlet-Devret modeliyle yapıldı. Tüm işlemler Türkiye Cumhuriyeti Hava Meydanları İşletmeleri’nin gözetiminde gerçekleştirildi. Özel şirketle sözleşme ise 2042’de bitecek” diyen Bakan Arıklı, Yeni Ercan Havalimanı’nın daha önce 3 kez açılışının ertelendiğini belirterek, “İlgili firmayla aramızda sözleşmeden kaynaklanan sorunlar vardı. Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve T.C. Ulaştırma Bakanı’na durumu ilettim. Hakem olmalarını talep ettim. Hakem oldular ve ilgili firmayla sorunumuzu çözdüler” dedi.

“Çakıl taşlarıyla uğraşmak istemiyoruz”

Bakan Arıklı, Yeni Ercan Havalimanı’nın açılışa hazır olmadığını savunan ve eleştiren kesimler olduğunu dile getirerek, “Eleştirileri 3’e ayırıyorum. Birincisi samimi eleştiriler. Bunları cevaplıyoruz. İkicisi ideolojik eleştiriler. Bunlar KKTC’ye inanmayan, yaşamasını istemeyen, kendi ayakları üzerinde durmasını ve ana vatanla iyi ilişkiler kurmasını istemeyen kesimi oluşturuyor. Bunlar KKTC’nin bir şey yaşamayacağını, tek çarenin Güney Kıbrıs’a yani Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olunması gerektiğini savunanlardır. Bunlar asrın su projesine de karşı çıkmıştı. Şimdi de Türkiye’den KKTC’ye kabloyla elektrik getirilmesine de karşı çıkıyorlar. Bunlar iflah olmaz, ikna da olmaz. Üçüncü grup da sosyal medyada sürekli eleştiri yapanlardır. Biz Ana Vatan Türkiye ile birlikte KKTC’yi yarınlar taşıyacak büyük projelerin peşindeyiz. Kabloyla elektrik, limanların özelleştirilmesi ve büyük birçok projeler var. Yalçın kayaları aşmak için kendimizi şartlandırmışken çakıl taşlarıyla uğraşmanın bir anlamı yok” şeklinde konuştu.

Havalimanı, modern mimarisiyle ön plana çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yapacağı KKTC Yeni Ercan Havalimanı, 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanına sahip olması; yolcu giriş ve çıkış salonları, modern mimarisiyle ön plana çıkıyor. Havalimanı 128 bin metrekarelik terminal alanına ve toplam 85 bin metrekarelik açık ve kapalı otoparkına sahipken, bagaj sistemi içerisinde entegre 4 adet patlayıcı tespit x-ray bulunuyor. Giden yolcu katında 16 adet x-ray ve kapı tipi metal dedektör bulunan havalimanında ikisi körüklü 8 adet yolcu biniş köprüsü bulunuyor. Girişler, 4 sağda ve 4 solda olmak üzere x-ray cihazlarıyla sağlanacak. Ardından geçilecek alanda yolcuları 60 adet check-in noktası karşılayacak. Burada verilen bagajlar, elektronik sistemler ve güvenlik tarama cihazlarıyla el değmeden 15 metre aşağıya indirilecek, daha sonra uçağa güvenli bir şekilde taşınacak. Terminalde, 4,5 kilometrelik bagaj ray hattı, hızlı geçişlerin sağlanması açısından giden yolcu için 24 adet, gelen yolcu için 20 olmak üzere 44 pasaport kontrol noktası, engelli ve özel geçişler yer alıyor. Güvenliğin sağlanması için servis araçları ve yolcu araçları ayrı bölmelerden alana giriş yapacak.