Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Zorlu Töre, Gaziantep’te Kıbrıs gazileriyle buluştu. Töre; Türkiye olmadan, kahraman Türk ordusu Kıbrıs’ta olmadan bu davanın yürütülmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Zorlu Töre, Gaziantep’te Kıbrıs gazileriyle buluştu. Töre; Türkiye olmadan, kahraman Türk ordusu Kıbrıs’ta olmadan bu davanın yürütülmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Bir dizi ziyaret için Gaziantep’e gelen KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Gaziantep Valiliği tarafından düzenlenen Kıbrıs Gazileri Yemek Programı’na katıldı. Programa Töre’nin yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, ilçe belediye başkanları, gaziler ve aileleri katıldı.

“Türkiye olmadan bu davanın yürütülmesinin mümkün değildir”

Töre, "Kıbrıs bizim milli davamızdır. Bu milli dava anavatan Türkiye ile Türk milletiyle birlikte yürütülür. Türkiye olmadan, kahraman Türk ordusu Kıbrıs’ta olmadan bu davanın yürütülmesi mümkün değildir. Biz Türk milletinin ta kendisiyiz. Biz, Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıyız” dedi.

“Asıl sizin bu bölgede ne işiniz var”

Töre, "Türkiye hem bölgesinde hem dünyada lider bir ülkedir. Bu yüzden Kıbrıs, Türk halkı için en büyük ne Avrupa ne Birleşmiş Milletler’dir. Bu halk için en büyük Türkiye’dir ve Türk ordusudur. Bizim Cumhuriyetimizi Birleşmiş Milletler kabul etmezmiş, Güvenlik Konseyi kabul etmezmiş, Avrupa Birliği kabul etmezmiş. Buradan şunu söylüyorum, bizim bağımsızlığımız onlara mı kaldı? Eğer bunlara kalsaydı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmezdi. Onun için anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı cevap verdi. ’Dünya beşten büyüktür, dünya bu beşliye kalmış değildir’ dedi. Türkiye hem bölgesinde hem dünyada lider bir ülkedir. Bu yüzden Kıbrıs Türk halkı için en büyük ne Avrupa ne Birleşmiş Milletler’dir. Bu halk için en büyük Türkiye’dir ve Türk ordusudur. Başka bir büyüğü kabul etmeyiz, başka da büyük yoktur. Şimdi bakıyorsunuz oyun oynuyorlar, ’Türk ordusu adadan çıksın’ diyorlar. ’Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin arama gemilerinin işi neymiş?’ diyorlar. Bu bölgenin en büyük ülkesi, en büyük kıyıya sahip ülkesi Türkiye’dir. Bir de Doğu Akdeniz’in göbeğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Dolayısıyla siz kim oluyorsunuz da denizlerin, okyanusların ötesinden karışıyorsunuz? Biz zaten buradayız, asıl sizin bu bölgede ne işiniz var? Gidecek olan varsa siz gideceksiniz. Biz burada nöbetteyiz. Türk milleti ve aziz şehitler için buradan taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.