Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erzincan Valiliğinde yaptığı açıklamada, “Rum Yunan ikilisinin yaptığı çığırtkanlıktır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erzincan Valiliğinde yaptığı açıklamada, “Rum Yunan ikilisinin yaptığı çığırtkanlıktır" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk dünyasında önemli bir yeri bulunan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi’nin davetlisi olarak Erzincan’da düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu’na katılmak üzere Erzincan’a geldi.

İstanbul üzerinden havayoluyla Erzincan’a gelen Tatar, Yıldırım Akbulut Havalimanında Vali Mehmet Makas ve kent protokolü tarafından karşılandı.

Erzincan Valiliği önünde polis mangasını selamlayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şeref Defterini imzaladı.

Vali Mehmet Makas’ı makamında ziyaret eden Tatar daha sonra basın açıklamasında bulundu.

ABD’nin Güney Rum Yönetimine karşı ambargoyu kaldırması sorusunu yanıtlayan Tatar, “Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bunu cevaplandırmıştır. Biz biriz, tekiz, aynı milletin evlatlarıyız. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işbirliği bu bölgede çok önemli. Dolayısıyla zaten 1974’ten sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kolordusu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri olarak orada vazifesini sürdürmektedir. 40 bin askerimiz orada ve gerektiğinde 5 dakika sonra çok daha fazla Mehmetçikte gönderilebilir. Zaten kendi insanımız hep Mücahit. Mukavemetçi ruhumuzla elbette her türlü olaya hazırlıklıyız. Ancak tabi ki kimse bu çağda ne çatışma ister ne savaş ister. Ben böyle bir şeyi konuşmak bile istmiyorum. Kıbrıs Türk halkının gönlünden geçen Türkiye’nin gönlünden geçen bütün bu ihlallerin bir uzlaşma formülüyle hak ve çıkarlarımızın korunması ve adalet, vicdan muhasebesiyle doğrusu neyse onu yapmaktır.” dedi.

“Rum Yunan ikilisinin yaptığı çığırtkanlıktır"

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Yunan ikilisinin yaptığının çığırtkanlık olduğunu ifade ederek, “Rum Yunan ikilisinin yaptığı çığırtkanlıktır. Rum Yunan ikilisinin yaptığı bana göre, benim değerlendirmem özellikle bu Rusya - Ukrayna savaşından sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya çıkan büyük potansiyeli, Türkiye’nin Cumhurbaşkanının liderliği, açtığı tahıl koridorunun dünyadaki açlığı önlenmesi için yapılan girişimleri, bir takım başka Türkiye Cumhuriyeti’nin attığı adımlarla, Yunanistan’ın bir bakımdan ezilmesiyle ve kıskanmalarıyla. Şimdi tabi ne yapacaklar bir takım oyunlara giriyorlar. Bu oyunların hiçbiri inandırıcı değildir. Türkiye’nin gücüde, potansiyeli de bellidir. Bunlarında ne olduğu bellidir. Bir kere Kıbrıs’ın nüfusu belli, çapı belli. Dolayısıyla kime karşı ne kadar silahlanacaklar. Bunlar geçici bir takım bana göre kendi halklarına ve siyasetlerine oynanan oyunlardır. Her iki tarafta da seçim var. Hem Yunanistan’da hem Güney Kıbrıs’ta seçim var önümüzdeki aylarda. Dolayısıyla iç politikaya yönelik bir takım alınmalar olabilir. Onun için inanıyorum ki bütün bunlar geçicidir. Önemli olan bizim bu coğrafyada varlığımızı sürdürebilmek için hem Türkiye Cumhuriyeti’nin potansiyelinin gelişmesi ve aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlenmesi. Benim bütün temenni ve dileğim budur.” diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Valilik programının ardından Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi. Akşam ise “Türklük Ateşi” adlı etkinliğe katılacak.

Yarın sabah, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu’na katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki Tarihsel Önemi” konulu bir konferans verecek.