Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ‘Bilimfest Kıbrıs’a katılan Antalya Kepez Belediyesi’nin Mobil Bilim Teknoloji Tırı’nı ziyaret etti.

Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezi ve Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti tarafından Bilim Türkiye iş birliği ile düzenlenen, Kuzey Kıbrıs’ın çocuklara yönelik ilk bilim festivali ‘Bilimfest Kıbrıs’ başladı. Çocukların bilime olan ilgisini artırmak hedefiyle gerçekleştirilen festivale; Kepez Belediyesi’nin Dokumapark’ta hizmete açtığı Antalya Bilim Merkezi heyeti ve Mobil Bilim Teknoloji Tırı da katıldı. Bilim çadırında kurulan teknoloji stanDı ve Mobil Bilim Teknoloji Tırı ile bilimsel ve teknolojik deneyimler Kıbrıslılarla paylaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin(KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti ve Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezi Başkanı Orhan Hasanoğlu, Kepez Belediyesi’nin Mobil Bilim Teknoloji Tırı’nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindeki heyet, Mobil Bilim Teknoloji Tırı’nın içinde bulunan; yenilenebilir enerji kaynakları, manyetik alan, motorlar, robotik, yapay zeka, izohips, astronot, beyin dalgaları, interaktif oyunlar, İHA yer istasyonu ve hologram teknolojisi bölümlerini gezdi.