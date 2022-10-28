Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde gençlerle bir araya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tam desteğiyle artık yeni siyaset Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde olacak. Kıbrıs’ta bir anlaşma olursa iki egemen devletin işbirliği olacak. Kıbrıs’ın kuzeyinde bir Türk devletinin ilelebet yaşayacağının bir mesajıdır” dedi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde gençlerle bir araya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tam desteğiyle artık yeni siyaset Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde olacak. Kıbrıs’ta bir anlaşma olursa iki egemen devletin işbirliği olacak. Kıbrıs’ın kuzeyinde bir Türk devletinin ilelebet yaşayacağının bir mesajıdır” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) ‘Doğu Akdeniz Özelinde Kıbrıs’ konferansı düzenlendi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından müzik dinletisi ile sürdü. Daha sonra açılış konuşmasını yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, her iki ülkenin kardeşliğinin sonsuza denk devam edeceğini belirterek, Kıbrıs Harekatı’nın askerleri ve mücahitlerini minnetle yad ettiğini, hayatını kaybedenlere de rahmet dilediğini söyledi.

Ardından kürsüye çıkan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, salonda bulunan Kıbrıs gazilerine yönelik, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Mehmetçikleri sizlerle buluşmak, sizlerle o duygularımızı paylaşabilmek, sizlerle Kıbrıs ziyaretlerinde kucaklaşmak bizlere bir borcu, bir özlemi hatırlatıyor. Dolayısıyla tüm şehitlerimize rahmet dileyerek, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.

“Gençlerin Kıbrıs konusuna bakış açısı çok önemli”

Gençlerin Kıbrıs konusuna bakış açısının önemli olduğunu belirten Tatar, geçmiş yıllarda Kıbrıs konusunda Türkiye’de akademisyenlerin, sivil toplum örgütlerinin, gençlerin mitinglere katıldığını söyleyerek, “Herkes çıkıp ‘Ya taksim ya ölüm’, ‘Kıbrıs Türk’tür Türk kalacak’ sloganlarıyla o milli ruhun yerleşmesinde büyük hizmetler vermişlerdir. Türkiye için bu denli önemli bir ada. Ben hayatım boyunca Kıbrıs’ın Türkiye için önemli bir ada olduğunu, Türkiye’nin sadece 40 mil uzaklıkta olduğunu, Türkiye’nin Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını, tarihten gelen hakkı ve hukukunun olduğunu, Ege adalarında, Girit ve Rodos adalarında oynanan oyunlardan sonra Kıbrıs’ın alenen bir oyuna gelmeyeceğini her seferinde söyledim. Muhataplarıma bunları en iyi şekilde söyledim. Şimdi Cumhurbaşkanlığım döneminde yeni bir siyaseti temsil etmenin gururunu yaşıyorum” dedi.

“Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde olacak”

Türkiye’nin bölgedeki gücünün zayıflatılmak, garantörlüğünün ortadan kaldırılmasının istenildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Türk askerinin adadan çekilmesiyle ve zaman içerisinde Kıbrıs’ın tekrar Yunan adası olması noktasına getirmeye, yani bizleri 1974 öncesine kadar götürecek sürece sürüklemek için baskı, müzakere masasında oyalamayı amaçlıyorlar” şeklinde konuştu.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin dünyada tanınırlığını arttırmak ve ekonomisinin güçlenmesine yönelik uluslararası oyunlar oynandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu oyun Kıbrıs Türklerine karşı, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nedir. Bu kesin ve nettir. Yeni siyaset Türkiye’nin tam desteğiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tam desteğiyle artık yeni siyaset Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde olacak. Kıbrıs’ta bir anlaşma olursa iki egemen devletin işbirliği olacak. Kıbrıs’ın kuzeyde bir Türk devletinin ilelebet yaşayacağının bir mesajıdır. Yeni politika budur. Dolayısıyla bundan geri dönüş yoktur. Kıbrıs’ta bir anlaşmayla da kuzeydeki Türk devleti kabul edilebilir, tanınabilir ama tanınma ne zaman olabilir bilemeyiz. Bizim devletimiz daha da kökleşmektedir, kabul görmektedir” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs meselesi daha da önem kazandı”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde 144 ülkeden öğrenciler olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, 100’ü aşkın ticaret yaptıkları ülke olduğunu belirtti. Doğu Akdeniz’deki çalışmalar ile birlikte Kıbrıs meselesinin daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Tatar, “Son dünyadaki küresel değişimlerde siz de göreceksiniz. Taşlar yerinden oynamıştır. Yeni yeni bir takım siyasetler gelişmektedir. Bütün bu dengeler içerisinde bir tarafta Rusya, Çin, bir tarafta Amerika, Avrupa Birliği. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki statüsünün korunması ve mavi vatandaki bizlerin haklarının, hukuklarının korunması için ulusal güvenliğimizin sürdürülmesi anlamında KKTC’nin gerçekten statüsü yükseldi. KKTC Doğu Akdeniz’in parlayan yıldızı. Mili dava olan Kıbrıs meselesi çok daha önemli pozisyona gelmiştir. Bu siyasetin kalıcı ve doğru siyaset olduğunu haykırışla bütün dünyaya anlatmak ve kabul ettirmek mili bir görev ve vatan borcudur” dedi.