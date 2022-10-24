Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan’da trafik kazası geçirerek yaralanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı ve maden kazasında yaralanan madencileri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan’da trafik kazası geçirerek yaralanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı ve maden kazasında yaralanan madencileri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’da Trafik kazası geçirerek yaralanan ve Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine getirilen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci’yi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti. Ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavileri devam eden madencileri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi alan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC, Kıbrıs Türk halkı olarak bu maden kazasından dolayı ortaya çıkan üzüntüyü bir kez daha biz de paylaşıyoruz” dedi.

“Maden kazasından dolayı ortaya çıkan üzüntüyü bir kez daha biz de paylaşıyoruz”

Maden kazasından dolayı duydukları üzüntüyü ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC’den bu sabah İstanbul’a vardıktan sonra Sayın Binali Yıldırım’ı ziyaret edip kendisine geçmiş olsun dileklerimi sundum. Kendisine acil şifalar diliyorum. Kendisinin durumunun gayet iyi olduğunu gördüm. Şamil Bey’i ve koruma görevlisi arkadaşı da ziyaret ettim. Onların da durumlarının gayet iyi olduğunu gördüm. Kendilerine bir kez daha geçmiş olsun ve acil şifalar diliyorum. Aynı zamanda buraya gelmişken verilen bilgi üzerine Bartın ilinin Amasra ilçesindeki maden patlamasından dolayı bu hastanede müşahede altında olan işçilerin birkaçını ziyaret ettim. Onlara da acil şifalar diliyorum. Aynı zamanda aileleriyle sohbet etme imkanım oldu. Tüm ailelere de geçmiş olsun diliyorum. KKTC Kıbrıs Türk halkı olarak bu maden kazasından dolayı ortaya çıkan üzüntüyü bir kez daha biz de paylaşıyoruz. Hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Hayatta olanlar ve yaşam mücadelesi verenlerin durumunun iyiye gittiğini sayın baş doktordan öğrendim, bu da beni memnun etmiştir” açıklamasında bulundu.