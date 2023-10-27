Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum Kesimi’ne Almanya ordusuna bağlı özel kuvvet askerlerinin konuşlanmasına, "Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs’ın garantör ülkesidir ve uluslararası anlaşmalara bağlı olarak garantör ülkenin onayı olmadan başka yabancı silahlı güçlerin veya askerlerin oraya yerleşmesi asla doğru değildir. Hukuki değildir, meşru değildir" dedi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ise Tatar, "Büyük bir insanlık trajedisi, dramı yaşanmaktadır. Maalesef dünya da buna seyirci kalıyor ve bu da bizi gerçekten endişelendiriyor" diye konuştu.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Çanakkale’ye gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret etti. Ziyaret öncesi Tatar, Valilik girişinde Vali İlhami Aktaş ve merasim mangası tarafından törenle karşılandı. Polis merasim mangasını selamlamasının ardından öğrenciler, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’a çiçek takdim etti. Valilik şeref defterini imzalayan Tatar, Çanakkale’yi ziyaret etmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Türk milletinin, Türk ulusunun yaşamında büyük bir direniş ve kahramanlıklarla milletimizin tarihine yön veren bir zaferle anıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle Çanakkale’yi ziyaret etmekten dolayı duyduğum büyük memnuniyeti ifade ediyorum" dedi.

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu bizim için elbette büyük bir üzüntü kaynağı. Yapılanlar asla tasvip edilemez. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçen hafta 3 gün Türkiye’de olduğu gibi yas ilan ettik. Ama maalesef masum, sivil insanlara, çocuklara karşı bu saldırılar devam etmektedir. Kıbrıs Türk’ü de bunu büyük bir üzüntü ile izlemektedir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrılarına aynen biz de katılıyoruz. Çünkü netice itibarıyla büyük bir insanlık trajedisi, dramı yaşanmaktadır. Maalesef dünya da buna seyirci kalıyor ve bu da bizi gerçekten endişelendiriyor. Dolayısıyla bir an evvel bütün katliamların ve insanlığa yönelik asla kabul edilemeyecek saldırıların durması gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve oradaki insanlığa sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Rum Kesimi’ne Almanya ordusuna bağlı özel kuvvet askerlerinin konuşlanmasına da değinen Tatar, "Bizim orada söylediğimiz şu, Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs’ın garantör ülkesidir ve uluslararası anlaşmalara bağlı olarak garantör ülkenin onayı olmadan başka yabancı silahlı güçlerin veya askerlerin oraya yerleşmesi asla doğru değildir. Hukuki değildir, meşru değildir. Dolayısıyla bunu bu şekilde değerlendirirken, karşı taraftan gelen bir açıklama, benim yaptığım açıklama üzerine bu askerler Filistin ve İsrailli sivillere yardımcı olmak için oraya geldikleri ifade edilmektedir. Ben tabi buradan bir kez daha İngiltere’ye seslenmek istiyorum. Kıbrıs’ta İngiltere’nin iki tane üssü var. Egemen üsler. Bu egemen üslerde elbette İngiltere kendi hakkını, hukukunu koruyabilir. Egemen üslerinde netice itibarıyla ama Kıbrıs’ı böyle bir trajediye bulaştırmamak lazım. Neticede Kıbrıs oradan yakın bir coğrafyada, çok yakın bir bölge. Dolayısıyla çok dikkatli olunması gerekmektedir. Gerek diğerleri, gerek İngiltere, Kıbrıs’ı ve Kıbrıs’ın kendi güvenliğini asla o bölgedeki bu kabul edilemeyen çatışmaya dahil etmemeleri gerekmektedir. Bunu da buradan ifade etmiş olayım" şeklinde konuştu.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, konuşmasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, temsilci 57’nci Alay Sancağı’nı takdim etti.