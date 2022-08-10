Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’deki temasları çerçevesinde Ankara Ticaret Odası’nı (ATO) ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizlerin görevi bu kadim vatanı halkın ekonomik gelişmesiyle güçlendirebilmek” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’deki temasları çerçevesinde Ankara Ticaret Odası’nı (ATO) ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizlerin görevi bu kadim vatanı halkın ekonomik gelişmesiyle güçlendirebilmek” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ATO’yu ziyaret etti. ATO Duatepe Salonu’nda ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yaveri Binbaşı Hamit Soybir, KKTC Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Fatma Arşehit Soykan ile Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de yer aldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti’nin Akdeniz’e ilişkin sürdürdüğü politikaların önemine değinerek, mavi vatan ve hava sahası konularında yürütülen politikaların hem KKTC’nin hem de Türkiye’nin geleceği için önemli olduğunu kaydetti. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde adada Türk varlığının devam ettiğine dikkat çeken Tatar, Türkiye’nin yürüttüğü politikaların Türkiye ile KKTC’nin de güçlenmesini sağlaması nedeniyle vazgeçilmez olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar. “Bizlerin görevi bu kadim vatanı milli davamızın oradaki (KKTC) halkın ekonomik gelişmesiyle güçlendirebilmek ki bütün bu siyaseti en iyi şekilde sürdürebilelim. Günün sonunda ekonomi var, halklar var, insanlar var. Bizim için gelecek için sağlam bir ekonomi, daha sürdürülebilir bir yapı ve sizler gibi büyük kuruluşların dokunuşları KKTC’nin güçlenmesi için neler yapılabilir her gün değerlendirmemiz gereken hususlardır” diye konuştu.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise, Ankara Ticaret Odası’nın KKTC ile ticari ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek üzere yoğun çalışma ve diyalog yürüttüğünü belirtti. Baran, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın geçen yıl ekim ayında ATO Meclis Toplantısı’na katıldığını hatırlatarak, karşılıklı ziyaretlerin ilişkilerin gelişmesine zemin hazırladığını kaydetti. Ankara Ticaret Odası olarak Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile temas halinde olduklarını kaydeden Baran, “Pandemi öncesinde yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ticaretimiz vardı. Şimdi 1.4 milyar dolara yaklaşan bir ticaretimiz var. KKTC’nin ticaretini, ihracatını geliştirmesi ve ekonomisinin güçlü olması hepimizin ortak arzusu. Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizle her zaman iş birliği içinde çalışmaya hazırız. KKTC’ye yapılan haksızlığın önüne ancak ticareti geliştirerek geçebiliriz” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uzun yıllardır büyük bir mücadelenin içinde olduğunu ifade eden Baran, “Bütün arzumuz eşit bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olsun. Adada eşit temsil edilsin. Bizim varlığımız tescil edilsin. Oradaki haksız izolasyonların etkisini Türkiye Cumhuriyeti Devleti en aza indirmekle ilgili büyük bir gayretin içinde.” diye konuştu.

Ziyarette ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, ATO Meclis Başkan Yardımcısı Vecdet Fehmi Şendil, Meclis Divan Kâtibi Fatih Sertaç Bulut, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Yıldız, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Süleyman Ekinci, Nihat Uysallı ve Nuh Acar da hazır bulundu.