GAP Gazeteciler Birliği’nin davetlisi olarak Adıyaman’a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Artık birbirine sımsıkıya bağlı iki devletiz” dedi.

GAP Gazeteciler Birliği’nin davetlisi olarak Adıyaman’a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Artık birbirine sımsıkıya bağlı iki devletiz” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyetle birlikte GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz’ı ziyaret etti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyarette konuşan Kıymaz, Cumhurbaşkanı Tatar’ı ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını dile getirerek, Tatar’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye’nin her zaman kendilerine destek olduğunu belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ortaya koyduğumuz yeni siyaset egemen eşitlik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Eylül 2022’de bütün dünyaya yaptığı çağrıyla ’Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıma zamanı gelmiştir’ dedi. Verilen mesajla artık bu işin geri dönüşü yok. Yıllardır Kıbrıs’ta federal temelli bir anlayış ile yürütülen müzakerelerden hiçbir netice alınmadığını, Türklerin büyük bir fedakarlık yapmak suretiyle evet demeleri ama Rumların verdikleri bütün sözlerden bir bakıma caymak suretiyle hayır demeleriyle bir kere daha federal temelli bir anlaşma olmayacağı zaten o zamandan net bir şekilde ortaya çıkmıştı. O günden bugüne şu anda iktidarda ve devlet başkanı olarak etrafta olan bir tek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Diğerlerinin hiçbiri yoktur. Herkes verdiği sözleri kendileriyle birlikte geri götürdüler. Ve hiçbir vaatlerini, Kıbrıs Türk halkına gerek ambargoların kaldırılması noktasındaki vaatlerini hiçbir şekilde yerine getirmediler” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra “Doğu Akdeniz’de Gelişmeler Çerçevesinde Mavi Vatan ve Kıbrıs” konulu konferans vermek üzere Adıyaman Üniversitesi Konferans Salonu’na geçti. Programın açılış konuşmasını GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz yaparken, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut da dost ve kardeş ülke KKTC’nin istikrarı tesis etme noktasında önemli siyasi adımlar attığını belirtti. Rektör Turgut, Akdeniz uygarlığının dünya siyaseti açısından başlangıç noktası olarak kabul edilebilecek stratejik ve müstesna bir coğrafyayı temsil ettiğini belirtti. Turgut, “Osmanlı’dan bu yana Kıbrıs Adası’nda destansı kahramanlıklarımız söz konusu olduğu gibi acı ve hüzün dolu anlara da şahitlik edilmiştir. Adada 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin açılması çok önemli bir gelişmedir. Bu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve milletçe desteklediğimiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yalnız olmadığını deklare eden bir süreç olmuştur. Bölgesel gelişmelerin olumsuz bir hüviyete sürüklenmemesi adına Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni Türkiye Cumhuriyeti’nin sağduyuya davet etmesi göz ardı edilmemelidir. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesel istikrarı tesis etmek ve uluslararası hukuktan doğan haklarını muhafaza etme düşüncesindedir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar ise, Türkiye Cumhuriyeti ile yürüttükleri siyasetin bugün Doğu Akdeniz politikasını şekillendirdiğini, bu nedenle Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve mavi vatanın çok önemli olduğunu söyledi. Tatar, “Artık birbirine sımsıkıya bağlı iki devletiz. Yağma yok dedik. Federal çatı altında bizleri tamamıyla Avrupa’nın içerisine çekmeye, Türkiye’yi de Doğu Akdeniz’den dışlamasına asla müsaade etmeyiz. Büyük Türk milletinin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı arasındaki bağların koparılmasına gücünüz yetmez. Maraş’ı açtık dedik” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Batı devletlerine önemli bir mesaj verdiğinin altını çizen Tatar, “BM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi konuşmasında Kıbrıslı Türkler üzerinde yürütülmekte olan ambargo ve izolasyonların artık medeni Batı devletlerinin kendi prensip ve ilkeleriyle çelişmekte olduğunu söyledi. Buna son verilmesi gerektiğini, bunların zulüm niteliğinde olduğunu ve KKTC’nin artık tanınma zamanının geldiğini ifade etmesi bizim siyasetimizin daha da güçlenmesi anlamında bir mesajdır. Yeni dış politikalarımız geriye dönülecek bir politika değildir, aksine Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte daha da ileriye götürebileceğimiz politikalardır. Ben geleceğe umutla bakıyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Bölgede küresel anlamda ciddi bir aktördür. Türkiye’nin güçlenmesi demek, bizim de güçlenmemiz demektir. Bu da KKTC’nin tanınmasını beraberinde getirecektir. KKTC’nin yüksek öğretimine itibar ediyorlar. Yüzlerce farklı ülkeden turistler geliyor. Dünyanın farklı ülkelerinin ticari iş merkezi var, her türlü ilişkiler geliştirebiliyoruz. KKTC giderek kökleşmekte” ifadelerini kullandı.

Program, konuşmasın akabinde Tatar’a GAP Gazeteciler Birliği tarafından plaket ve teşekkür takdimi ile son buldu. Programa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı J. Albay Ferdi Erbakırcı, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.