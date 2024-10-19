KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu; Kosova Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Mentor Alishani ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ı makamlarında kabul etti. Tatar, KKTC’nin Türkiye ve Kosova ile ilişkilerini geliştirmesi temennisinde bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen “1. Uluslararası YDÜ DESAM Biyoteknoloji Kongresi”ne katılmak üzere Kuzey Kıbrıs’a gelen Kosava’nın önde gelen üniversitelerinden Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Mentor Alishani ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, beraberindeki heyetle birlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu makamlarında ziyaret etti.

Dört gün süren “1. Uluslararası YDÜ DESAM Biyoteknoloji Kongresi”, 11 ülke ve 19 üniversiteden 112 araştımacıyı Kuzey Kıbrıs’ta buluşturdu. Kongrenin ikinci gününde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kongre için ülkeye gelen Kosova Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Mentor Alishani’yi kabul etti. Ziyarette, Doç. Dr. Mentor Alishani’ye “1. Uluslararası YDÜ DESAM Biyoteknoloji Kongresi”ne ev sahipliği yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC ve Kosova arasındaki ilişkinin önemine vurgu yaptı

Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Mentor Alishani ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında kurulan iş birliğinin iki üniversiteye hayırlısı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, kardeş olan Kosova halkına sevgilerini ileterek, iki ülke arasındaki ilişkinin gelişerek, iş birliği içerisinde ilerlemesinin önemine vurgu yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uygulanan izolasyonlara da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bu bağlamda bazı gelişmelerin yaşanabilmesi, KKTC halkının sesini duyurabilmesi adına atılacak adımların önemli bir gelişme olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nun 79. Oturumunda yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ekonomik, diplomatik ve siyasi bağların geliştirilmesi çağrısında bulunduğunu hatırlattı ve bu bağlamda da yaşanan ziyaretin şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına çok kıymetli olduğunu vurguladı. Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Tatar, bu tür münasebetlerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Yasin Ekrem Serim: “Kosova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye açısından çok değerli”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Mentor Alishani ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ı beraberlerindeki heyetle birlikte makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yasin Ekrem Serim, daha önce yürüttüğü Dış İşleri Bakan Yardımcılığı görevi sırasında son ziyaretini Kosova’nın Prizen kentine yaptığını hatırlatarak “Bugüne kadar 150’nin üzerinde şehir gezdim. Bu şehirler arasında taşıdıkları ruh ve yansıttıkları maneviyat nedeniyle beni en çok etkileyen kentler, Prizen ve Saraybosna oldu” ifadesini kullandı.

Kosova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye açısından çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Büyükelçisi Serim, “Her iki ülkenin de bütün dünyada tanınması için Türkiye olarak her zaman destek verdik ve bu desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi ve Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi arasında geliştirilen iş birliğinin de çok önemli olduğuna vurgu yapan Yasin Ekrem Serim, bu iş birliğinin geliştirilmesi için bütün olanakları ile destek vereceklerini ifade etti.

Nazım Çavuşoğlu: “Bilim insanlarını Kuzey Kıbrıs’ta buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz”

Rektörleri heyetleri ile birlikte makamında kabul eden Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın bir eğitim adası olduğuna vurgu yaparak Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen “1. Uluslararası YDÜ DESAM Biyoteknoloji Kongresi”nin alanın önemli bilim insanlarını Kuzey Kıbrıs’ta buluşturmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kosova ile Osmanlı dönemine uzanan tarihsel bağlara sahip olduklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Mentor Alishani, Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Luan Vardari ve Rektör Danışmanı Dr. Gjeni Imami’den oluşan heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.