KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs’ta adil ve kalıcı ve sürdürülebilir çözüm için Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğin tanınmasını vurgularken, aynı zamanda 1571’den beri Kıbrıs’ta hakkı olan hukuku olan uluslararası anlaşmalardan kaynaklı garantörlük hakkıyla bu bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs’ta adil ve kalıcı ve sürdürülebilir çözüm için Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğin tanınmasını vurgularken, aynı zamanda 1571’den beri Kıbrıs’ta hakkı olan hukuku olan uluslararası anlaşmalardan kaynaklı garantörlük hakkıyla bu bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi” dedi.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Medya Çalıştayı ve Ödül Töreni bir otelde gerçekleşti. 18 ülkeden 156 yabancı ve yerli gazeteci ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar onur konuğu olarak katıldı. Açılış konuşmasını yapan Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim, katılımcılara teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da etkinliğe telekonferans yöntemiyle bağlandı. Türkiye Yüzyılı etkinliği nedeniyle katılamadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, cumhuriyetin ikinci yüzyılını Dünya’da Türkiye Yüzyılı yapma hedefleri olduğunu söyledi. Son 20 yılda Türkiye’nin bölgesel güçten küresel güç haline geldiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz. Elbette KKTC Kıbrıs halkının da can Azerbaycan’ın da tüm Türk dünyasının hakkını savunmaya devam edeceğiz” dedi.

“Kıbrıs adasında Türkiye Cumhuriyeti garantörlüğünü sürdürecektir”

Kıbrıs’ın milli ve ulusal bir dava olduğunu belirten KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türklerinin Türkiye desteği ile mücadeleyi sürdürdüğünü söyledi. Kıbrıs’ta adil ve kalıcı sürdürülebilir çözüm için egemen eşitliğinin tanınmasını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın uluslararası anlaşmalardan kaynaklı hakkı olan Türkiye’nin garantörlük hakkıyla bölgenin en büyük ve güçlü ülkesi olduğunu söyledi. Beşparmak Dağlarından bakıldığında Torosları gördüklerini ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs adasında Türkiye Cumhuriyeti garantörlüğünün sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kritik süreçte oynanan oyunlara rağmen Kıbrıs’ta Türk askerinin caydırıcı güç olarak ilelebet devam etmesi gerektiğini söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, karşı tarafın niyetini yakinen bildiklerini kuzey ve güneyi birleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Türk askerinin adadan çekilmesiyle 1974 öncesi sürüklenebileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu zaman içerisinde üniter devlete evrilebilir. Avrupa Birliği de olacağı için oynana oyun Türkiye’nin garantörlüğünün ortadan kaldırılması, Türk askerinin adadan çekilmesiyle Kıbrıslı Türklerini 1974 öncesine sürüklenebileceğidir. Hem Kıbrıs’ta hem de mavi vatanda Türkiye-KKTC arasındaki işbirliğiyle, bölgemizin jeopolitik, jeostratejik ve deniz yetki alanlarında, kıta sahalarında, göklerde ulusal çıkarlarımızı birleştirmek süretiyle, çok daha üstün ve milli pozisyonun sürdürülmesi bize yakışandır. Onu yapıyoruz. Bu akşam hep birlikte bu süreçlerde bizlere fevkalade önemli destekleri olan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na yürekten teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Diplomasi ödülü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, vefa ödülü Sabah gazetesi köşe yazarı Yavuz Donat’a, Türk dünyası ödülü Düsen Kaseinov, medya ödülü TRT World Kanal Koordinatörü Bora Bayraktar’a, gazetecilik ödülü de Gülsüm Khalilova’ya verildi.