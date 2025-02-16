Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul ziyareti kapsamında Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile beraber Fatih Merkez Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Yoğun ilgisiyle karşılanan Tatar, gençlerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul ziyareti kapsamında Fatih Merkez Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, kütüphanede gençlerle bir araya gelerek sohbet etti ve onların görüşlerini dinledi. Tatar, 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphanenin, gençlerin eğitimine sağladığı katkıdan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Öte yandan, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar, bu tür sosyal ve kültürel mekanların önemine dikkat çekerek, "Gençlerin böylesine modern kütüphanelerden aktif olarak yararlanması ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Türkiye ve KKTC arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın önemi vurgulandı

Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan ise, KKTC Cumhurbaşkanı’nı ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirterek kütüphanenin işleyişi, projeleri ve gençlere sağlanan imkânlar hakkında bilgi verdi. Başkan Turan, Cumhurbaşkanı Tatar’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Kıbrıs Türk halkına sevgi ve muhabbetlerini ilettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar da, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın önemini vurgulayarak, gençlere başarı dileklerini iletti.