Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Merkez Ofisi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla hizmete açıldı.

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Merkez Ofisi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla hizmete açıldı.

Geçtiğimiz aylarda Alanya’da faaliyetine başlayan Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Merkez Ofisi’nin açılışı bugün gerçekleşti. Açılış konuşmasını yapan ALGC Başkanı Ferit Kesen, “KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alanya’mıza ve cemiyetimize hoş geldiniz. Sizi burada görmek bizim için büyük bir mutluluk. Onur verdiniz, şeref verdiniz. Sizlere tüm meslektaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Bugün Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Merkez Ofisi’ni açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Federasyon defteri geride kalmıştır”

Alanya’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki ülke arasındaki bağların güçlenmesi için bu ziyaretlerin önemli olduğunu belirtti. Bölgenin turizm anlamında potansiyelinin yüksek olduğunu belirten KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, bunun önemli olduğunu vurguladı. Türkiye’nin güçlü olmasının Kıbrıs’ında güçlenmesi anlamına geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Aramıza nifak tohumları sokanlar olabilir. Ama önemli olan milli iradedir. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu bölgenin en güçlü ülkesi olarak KKTC’nin güçlenmesi için hepimizin o uğurda yapacağı çalışmalardır. Alanya’dan seslenmek istiyorum. Aramızdaki bu muhabbet bağlarının güçlenmesi için gerek ana anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti gerek Azerbaycan gerek diğer Türk devletleri ve tüm dost ülkelerle ilişkiler için çaba harcamalıyız. Benim için hayattaki en büyük mutluluk güçlenen bir Türkiye Cumhuriyeti ile yanı başınızda Alanya’dan sadece 40 mil uzaklıkta olan KKTC’nin daha da güçlenmesidir. Kendisi de Alanyalı olan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun büyük destekleriyle Cenevre’de New York’ta ‘Kıbrıs Türk halkının en az Türk halkı kadar egemen olduğunu dolayısıyla Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa bunun egemenlik temelinde olması gerektiğini, bir anlaşma olacaksa Kıbrıs’ta iki ayrı devletin iş birliği olabileceğine’ söylemiştir. Çünkü artık o federasyon defteri geride kalmıştır” ifadelerini kullandı.