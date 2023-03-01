Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adana Şehir Hastanesi’ne gelerek depremde yaralanan hastaları ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, ”Allah milletimizi korusun, Allah milletimize güç versin. Bu yaraları hep birlikte saralım ve bu acıları hiçbir zaman unutmayacağız, unutulmazda” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adana Şehir Hastanesi’ne gelerek depremde yaralanan hastaları ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, ”Allah milletimizi korusun, Allah milletimize güç versin. Bu yaraları hep birlikte saralım ve bu acıları hiçbir zaman unutmayacağız, unutulmazda” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adana Şehir Hastanesine ziyaret gerçekleştirdi. Adana Valisi Süleyman Elban ile birlikte depremde enkazlardan kurtarılan vatandaşlarla görüştü. Görüşmenin ardından hastane önünde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, "Elbette acımız büyük, bu deprem felaketi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yüreğimizi parçalamıştır. Biz de Adıyaman’da evlatlarımızı, yavrularımızı yitirdik. Voleybol takımı oradaki turnuva sebebiyle Adıyaman’daki enkazın altında 24 çocuğumuz diğer aile ve öğretmenleriyle birlikte 35 kişi toplamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı 50 kişi bu bölgelerde hayatlarını kaybetti. Bizim özellikle Hatay’dan 1974’ten sonra orada bizlerle birlikte yaşayan onların çok sayıda akrabalarını kaybettik. Dolayısıyla tüm hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Sevenlerine yakınlarına milletimize tekrardan başsağlığı diliyorum” dedi.

“Adana Şehir Hastanesi örnek bir hastane”

Adana’da, Adana Şehir Hastanesi’nin ne kadar büyük hizmetler vermekte olduğunu gördüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, ”Hastalarımızı ziyaret ederken, hastalarımızın memnuniyetini duydum. Çoktan memnun oldu. Adana Şehir Hastanesi örnek bir hastane, inşallah önümüzdeki yıllarda böyle hastaneler çoğalır. Burada gördüğümüz hizmet, burada bu binanın güvenliği, emniyeti ve tabi ki hem doktorlarımız hem de sağlık çalışanlarının ne kadar fedakarca çalıştıkları ve hizmet ettikleri, hastalarımızın da bin şükür böyle hizmet aldık demesi, çok güzel. Allah milletimizi korusun, Allah milletimize güç versin. Bu yaraları hep birlikte saralım ve bu acıları hiçbir zaman unutmayacağız, unutulmazda. Hayat devam ediyor, yaraları sarıp normal hayata dönmemiz en büyük dileğimizdir” diye konuştu.