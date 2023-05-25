Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat depremlerinde KKTC’li sporcuların hayatını kaybettiği İsias Otel’in enkaz alanında incelemelerde bulundu.

6 Şubat’taki depremlerde Adıyaman’da yıkılan İsias Otel’de KKTC’li sporcu, öğretmen ve tur rehberlerinin aralarında bulunduğu 65 kişi hayatını kaybetmişti. İsias Otel’in yıkılmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklu olarak yargılanıyor. Dava süreci devam ederken, enkazdan sporcuları çıkartmak için KKTC’den gelen kişiler ifade vermek için yeniden Adıyaman’a geldi. Başbakan Ünal Üstel de beraberindeki heyetle enkaz alanında incelemede bulunduktan sonra Adıyaman Valiliğini ziyaret etti. Başbakan Üstel ve heyeti, Koordinatör Vali Ali Mantı, Adıyaman Vali Vekili Muhammed Tugay ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç tarafından karşılandı.

"Acımız büyük"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, derin bir acı içerisinde olduklarını belirterek, “6 Şubat depremleri nedeniyle derin acımız var. Türkiye Cumhuriyeti’nin de acısı olan depremde şampiyon meleklerimizi kaybettik. Çocuklarımız buraya bir yarışma için geldiler. Yarışmayı iyi bir neticeyle bitirdikten sonra bu asrın depremine yakalandı ve kaldıkları otelin çökmesiyle hayatlarını kaybetti. Acımız büyük. İsias Otel’de kaybettiğimiz çocuklarımızın da sorumlularının hukuk davasının bir neticeye gidene kadar takipçisi olacağımız için bugün arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Tekrardan davanın gidişatını, arkadaşlarımızın tekrardan ifadelerini vermeleriyle birlikte bu davanın seyrinin ne olduğunu, ne olacağını yakından takip etmek için bugün heyetimizle birlikte buraya geldik” diye konuştu.

Koordinatör Vali Ali Mantı ise, “6 Şubat depremlerinde Kıbrıslı güzel kardeşlerimiz, sporcularımız da Hakk’ın rahmetine kavuştu. Başkanımız konuyu ilk günden itibaren heyetiyle takip ediyor. Türkiye Cumhuriyeti, süreci hassas bir şekilde yürütüyor. Ülkemiz ve kardeş ülkelerimiz, inşallah tüm dünyanın saygın devletleriyle beraber bu felaketi en kısa zamanda atlatacağız” dedi.