Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, EMITT Fuarı kapsamında kendisini ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’den övgü dolu sözlerle bahsetti. KKTC’ye su ve enerji projelerini hazırlatan ve projelerin hayata geçmesinde Başkan Güler’in imzası olduğunu ifade eden Bakan Ataoğlu, KKTC halkı adına kendisine teşekkür etti.

Karadeniz’in incisi Ordu, EMITT 2025’te dikkat çeken illerden biri oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, fuarda şehrin turizm potansiyelini tanıtmak için özel olarak misafirleriyle ilgilendi. Öte yandan fuarda yer alan ülke stantlarını da gezen Başkan Güler, fuar alanında KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu KKTC standında ziyaret etti. Görüşmede iki bölgenin turizm potansiyeli ve olması muhtemel iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

"KKTC’ye yapılan önemli işlerde Dr. Mehmet Hilmi Güler’in imzası var"

Başkan Güler’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Ataoğlu, Başkan Güler’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde KKTC ile ilgili su ve enerji projeleri başta olmak üzere yaptığı yatırımları anlattı. KKTC’ye yapılan katkılarda Başkan Güler’in imza sahibi olduğunu ifade eden Ataoğlu şöyle konuştu:

"KKTC’de imzası bulunan dönemin Bakanı, bugünün Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı kıymetli abim Dr. Mehmet Hilmi Güler’in bize yapmış olduğu ziyaret çok ciddi bir anlam taşıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının teşekkürlerini kendilerine ilettim. KKTC halkının bugünlere gelmesi ile ilgili bugüne kadar yapılan bütün katkılar arasında enerjinin, suyun, telefonun ve ulaşımın imza sahibi olan değerli Belediye Başkanıma tekrardan çok teşekkür ediyorum."

"KKTC’yi EMITT’te görmek çok güzel"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de ev sahipliği ve güzel düşünceleri için KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’a teşekkür etti. Öte yandan Başkan Güler, EMİTT’in çok başarılı bir fuar organizasyonu olduğuna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de EMİTT’te görmekten mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.